Inaugurazione oggi, alle ore 21, con “Pirata! Cult Movie” alla presenza della protagonista Jo Squillo

Oggi, venerdì 15 dicembre, prende il via la rassegna FuoriRuolo – Slittamenti creativi nel cinema italiano, a cura di Paolo Noto, Maria Teresa Soldani e Francesco Spampinato, giunta alla sua seconda edizione.

L’iniziativa è organizzata dal Dipartimento delle Arti nell’ambito delle attività del Centro La Soffitta con il contributo di Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Ministero della Cultura (Attività ed iniziative di promozione cinematografica ed audiovisiva. Rassegne 2023), Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna, in partnership con DAMSLab.

Si comincia con la proiezionein pellicola 35mm di Pirata! Cult Movie (1984, 95’), accompagnato dalla presenza del regista Paolo Ciaffi Ricagno e Jo Squillo, impegnati nel film come attori, in dialogo con Paolo Noto e Francesco Spampinato (venerdì 15 dicembre ore 21). FuoriRuolo – Slittamenti creativi nel cinema italiano, infatti, è la prima rassegna cinematografica che analizza e cerca di rispondere al fermento e all’enorme flessibilità organizzativa che contraddistingue il contesto nazionale, presentando percorsi professionali eccentrici che vedono professionisti impegnati nel cinema in ruoli diversi rispetto a quelli che li hanno resi celebri.

La visione dei film, la condivisione delle esperienze di chi li ha fatti e il commento di chi li studia in prospettiva storica e produttiva fanno emergere i processi di produzione, le traiettorie professionali di chi ne fa parte, sempre a cavallo tra una creatività polivalente e ambiti rigidamente disciplinati. Si mostra così il profilo complesso di quella “fabbrica” ancora oggi avvolta dal mito e che costituisce un grande oggetto di interesse per il pubblico e gli appassionati.

Il programma prosegue con la proiezione di Welcome Palermo (2019, 75’) e l’incontro con il duo artistico MASBEDO, autore del film, in dialogo con Maria Teresa Soldani e Francesco Spampinato (lunedì 18 dicembre, ore 11) e di Controfigura (2017, 74’) di Rä di Martino, presentato da Maria Teresa Soldani (lunedì 18 dicembre, ore 14). La rassegna si conclude giovedì 21 dicembre (ore 13) con la proiezione di Notte fantasma (2022, 79’), la cui visione sarà introdotta dal regista Fulvio Risuleo e dal fumettista Ratigher, in dialogo con Paolo Noto.

Seguono approfondimenti sui singoli film, ingresso libero fino a esaurimento posti.