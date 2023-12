Al Teatro Duse di Bologna 7 imperdibili appuntamenti tra opere e concerti-spettacolo

L’Orchestra Senzaspine continua a incarnare una delle eccellenze musicali del territorio emiliano, portando avanti una tradizione di esibizioni coinvolgenti e innovative. Dopo il recente compleanno dei 10 anni, la Stagione 2024 abbraccia un’ampia gamma di stili e influenze, dal classico al contemporaneo, offrendo al pubblico un viaggio attraverso epoche e generi. Anche quest’anno, Senzaspine si impegna a portare avanti la missione di avvicinare la musica a un pubblico sempre più ampio, con esibizioni che spaziano dalle composizioni più iconiche alle tendenze più moderne, spesso mescolandosi con il cinema, la danza e il teatro.

Sono 7 i nuovi titoli della Stagione 2024 che andranno in scena al Teatro Duse di Bologna, nell’ambito del programma DUSEgiovani, promosso con il contributo della Regione Emilia-Romagna. Tra le novità più attese, spiccano due nuove produzioni operistiche che porteranno il pubblico nell’affascinante universo di Gioachino Rossini e Giuseppe Verdi: ‘La Cenerentola’ (27 e 28 aprile) e ‘La Traviata’ (29, 30 novembre e 1° dicembre) entrambe con la regia di Giovanni Dispenza. Oltre ai consolidati appuntamenti, come il classico spettacolo in maschera ‘Filmusic’ (7 e 8 febbraio) e il tradizionale concerto di fine anno ‘Bollicine’ (26 e 27 dicembre) l’Orchestra Senzaspine propone esperienze uniche e innovative legate al mondo dell’audiovisivo. Tra queste, il concerto che prenderà forma sulla proiezione del film muto ‘College’ (23 e 24 marzo) in collaborazione con la Cineteca di Bologna, con la straordinaria partecipazione del compositore e direttore d’orchestra Timothy Brock. In un connubio di sinfonie, luci e proiezioni, ‘Sinfonica 3D’ (30 ottobre) rinnoverà il concetto di concerto sinfonico, offrendo un’esperienza immersiva e multisensoriale. Infine, ‘ClassxBattle’ (18 e 19 maggio) metterà in scena un’inusuale fusione di generi musicali, tra la maestosità della musica classica, il beatbox e le sonorità hip-hop, promettendo un’esperienza originale e coinvolgente.

“Per l’undicesimo anno di attività – commentail direttore Matteo Parmeggiani – abbiamo pensato di riconfermare degli spettacoli che sono ormai diventati dei ‘grandi classici’ come Filmusic e Bollicine, cercando però di inserire novità interessanti che vadano a incrociare altri generi musicali e altre forme d’arte, allo scopo di rivolgerci ad un pubblico sempre più ampio. Con enorme piacere portiamo a termine la trilogia popolare verdiana con la sua opera più conosciuta, ‘La Traviata’. In ultimo, finalmente lasciamo spazio sul podio ad un direttore ospite, un musicista di fama internazionale come Timothy Brock, che porterà al Duse la sua splendida musica e la sua grande esperienza”.

Continua il percorso ‘La musica non ha un senso’, iniziato nel 2021 in collaborazione con l’Istituto Cavazza, la Fondazione Gualandi, l’ENS (Ente Nazionale Sordi) e il FIADDA e si concretizza attraverso: un servizio di ascolto in Bluetooth di tutti i nostri spettacoli per agevolare la fruizione del suono alle persone che dispongono dell’impianto cocleare, sovratitoli accessibili, libretti in Braille, laboratori sensoriali, Lis come strumento espressivo e tanto altro.

“Dopo un anno di festeggiamenti – commenta il direttore Tommaso Ussardi – siamo pronti per ripartire con tantissime nuove idee, sempre più consapevoli di chi siamo e di quale sia la nostra missione. Una stagione per tutti i gusti, adatta a tutte le età, costruita all’insegna della qualità artistica e dell’accessibilità, elementi che sempre più rappresentano l’anima di Senzaspine”.

Da ieri la campagna abbonamenti è partita con un’importante riduzione dei prezzi dell’abbonamento intero e la possibilità di acquistare un pacchetto Open di 4 ingressi. Quest’anno si aggiunge la promozione natalizia, attiva fino al 7 gennaio 2024, ovvero 2 spettacoli a scelta dal cartellone a un prezzo fortemente scontato (40 € totale) acquistabili per una o due persone.