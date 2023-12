Sul palcoscenico del teatro Carolina porterà il suo spettacolo dal titolo “Un Natale favoloso…a teatro”

Il 23 dicembre 2023 Carolina, la star più amata dai bambini, sarà al Teatro EuropAuditorium con lo spettacolo Un Natale favoloso… a teatro, con una doppia replica alle ore 15 e alle ore 18.

Direttamente dalla tv, Carolina approda a teatro per vivere la magia del Natale con i suoi piccoli fan. Lo spettacolo, prodotto da Stefano Francioni Produzioni e da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, è uno show musicale che racchiude i più grandi successi di Carolina e dei suoi amici elfi i quali trasporteranno grandi e piccini in un’entusiasmante storia natalizia.

All’allarme di un S.O.S. per un piccolo imprevisto da codice rosso che mette a rischio la consegna dei regali a tutti i bambini del mondo, Carolina e i suoi compagni d’avventura si attiveranno per salvare il giorno più bello dell’anno. Insieme a lei, il buffo elfo Pymbor, il re delle marachelle Bèlmir e gli altri strampalati protagonisti della storia danzeranno, canteranno e coinvolgeranno i piccoli spettatori in sala in una divertente caccia al tesoro in attesa dell’arrivo di Babbo Natale e della sua fedele renna dal naso rosso, Rudolph.

Le scenografie, la fabbrica di giocattoli di Babbo Natale, i paesaggi innevati, le coreografie e le canzoni che oltrepasseranno gli schermi e arriveranno dal vivo in teatro, assicureranno un’atmosfera da sogno a tutte le bambine e i bambini.

Prezzi biglietti: I platea poltronissima € 39,00 – I platea poltrona € 33,00 – II platea € 30,00. Sono previsti, per ogni spettacolo, un numero limitato di Family Pack per 3 o per 4 persone e Meet & Greet per poter conoscere da vicino Carolina e scattare una foto con lei.

La biglietteria del Teatro EuropAuditorium è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (il martedì e giovedì anche dalle 11 alle 13) in Piazza Costituzione 5/f, Bologna – info@teatroeuropa.it – 051.372540.