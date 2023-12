Il cantautore farà tappa al teatro bolognese il prossimo 5 aprile

Roberto Vecchioni con il suo “L’infinito tour” farà tappa al Teatro EuropAuditorium di Bologna il 5 aprile 2024. Il tour è prodotto da DM Produzioni.

“L’Infinito è un grande spettacolo di canti, immagini e monologhi. Emerge un mio concetto recente, nuovo, di grande amore per tutto ciò che si fa e si vive. Ma è anche una specie di ritorno, uno sguardo sul passato con le canzoni di prima…E come poi tutto si sia ricomposto in un’unica idea, che è quella di amare la vita comunque sia, bella o brutta perché in realtà è sempre bella.Siamo noi che a volte la immaginiamo in un altro modo”. (Roberto Vecchioni)

L’infinito è un grande spettacolo di canti, immagini e monologhi. La prima parte è dedicata ai brani de “L’Infinito” per poi lasciare spazio ad alcuni classici del repertorio del cantautore, in una narrazione che tiene insieme la musica, la parola e l’immagine. Le canzoni sono accompagnate da video e immagini che trasmettono “l’essere” delle stesse canzoni e che avvolgono il pubblico in una dimensione immaginaria e raffinata.

Roberto Vecchioni è accompagnato dalla sua “band storica” costituita da Lucio Fabbri (pianoforte, violino, mandolino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria).

PREZZI BIGLIETTI: I Platea-Poltronissima € 60,00 – I Platea-Poltrona € 46,00 – II Platea € 40,00 – Balconata € 35,00.

I biglietti saranno acquistabili online su Vivaticket e Ticketone a partire dalle ore 16.00 di oggi, 15 dicembre 2023.

La biglietteria del Teatro EuropAuditorium è aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e anche al mattino, il martedì e il giovedì, dalle ore 11.00 alle 13.00 (Piazza Costituzione 5/f, Bologna – info@teatroeuropa.it – 051.372540).