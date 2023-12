Appuntamento domenica 31 dicembre alle ore 21.30 al teatro bolognese

Direttamente dai palchi del London’s West End, il tributo agli Abba più famoso e più titolato al mondo torna finalmente in Italia, facendo tappa al Teatro EuropAuditorium di Bologna il 31 dicembre 2023.

Mania – The Abba Tribute, sold out in Australia, Cina, Stati Uniti ed Europa, sarà un concerto coinvolgente e celebrerà la musica degli Abba in modo fedele, rispettoso e appassionato, ripercorrendo i ricordi speciali di quando gli Abba dominavano le classifiche radio internazionali. Costumi, luci, coreografie e tanta musica suonata rigorosamente dal vivo, basti pensare alle hit “Mamma Mia”, “Voulez Vous”, “Dancing Queen”, “Winner Takes It All” e “Super Trouper”, faranno trascorrere ai vecchi e ai nuovi amanti degli Abba una serata di emozioni.

Al termine, brindisi di mezzanotte con la Compagnia offerto da Ceci 1938.

Prezzi biglietti: Platea € 59 – Balconata € 49

I biglietti sono acquistabili attraverso i circuiti Vivaticket e Ticketone.

La biglietteria del Teatro EuropAuditorium è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, il martedì e il giovedì anche dalle 11 alle 13 (Piazza Costituzione 5/f, Bologna – info@teatroeuropa.it – 051.372540).