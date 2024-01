Appuntamento mercoledì 10 gennaio alle ore 21 in via Cartoleria 42

Alessandro Di Battista sarà al Teatro Duse di Bologna, mercoledì 10 gennaio alle ore 21, con il monologo ‘Assange – Colpirne uno per educarne cento’. Lo spettacolo, scritto dallo stesso Di Battista in collaborazione con Luca Sommi e con i contributi di Niccolò Monti, per la regia di Samuele Orini, ripercorre la vicenda del giornalista e fondatore del sito WikiLeaks Julian Assange, incarcerato da 12 anni per aver pubblicato documenti segreti che provano crimini di guerra compiuti da diverse nazioni del mondo.

Dalle denunce subite, agli anni da rifugiato politico nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra fino all’arresto e alla detenzione nel carcere inglese di massima sicurezza di Belmarsh, Assange oggi rischia l’estradizione in USA e la galera a vita.

Di Battista porta sul palcoscenico la sua storia, una storia che riguarda la libertà di stampa in Occidente e, quindi, la nostra stessa libertà.