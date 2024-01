Appuntamento sabato 20 gennaio alle ore 16 presso la fortezza che domina il borgo

Tutto pronto alla Rocca di Dozza per inaugurare la mostra fotografica Urbex dal titolo ‘Sguardi sul passato’ a cura dei fotografi del ‘Tempus Fugit Urbex Group’, Roberto Medri, Andrea Turtura, Donatella Vivoli, Roberta Zuffi, e della Fondazione Dozza Città d’Arte.

Appuntamento fissato in agenda a sabato 20 gennaio, alle ore 16, presso la fortezza che domina il borgo con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’esposizione poi proseguirà fino al 3 marzo con accesso compreso nel biglietto d’ingresso al museo della Rocca (rocca@comune.dozza.bo.it – 0542 678240 – www.fondazionedozza.it).

Il termine Urbex non è altro che l’acronimo di Urban Exploration (Esplorazione Urbana) con il quale si definisce l’esplorazione di luoghi abbandonati celati agli ignari occhi dei passanti: “Una riscoperta di posti dove, all’interno delle quattro mura, si sono susseguite vite, storie e, perché no, leggende – spiegano i fotografi protagonisti -. Durante queste sessioni basta un semplice giocattolo per terra o un quadro di famiglia per risvegliare un mix di emozioni e grande empatia verso il luogo e le sue storie. Senza calcolare l’onore di riportare alla luce questi patrimoni dimenticati da decenni e ormai caduti nell’oblio causa abbandono, degrado e incuria”.

Il tutto incastonato in un codice etico di regole non scritte improntate sulla sicurezza, sul buon senso e sul preservare gli ambienti esplorati: “Quando si effettua un’esplorazione bisogna essere rispettosi dell’ambiente senza vandalizzare o rubare assolutamente niente – continuano – e mantenere una condotta da semplici spettatori silenziosi, attenti e rispettosi”. Come recita il motto Urbex: “Non prendere altro che foto e non lasciare niente se non impronte”.

Con una precisa finalità: “Prendere per mano il visitatore e accompagnarlo attraverso ville, chiese e altre strutture abbandonate, così da far posare gli sguardi sul passato suggestivo di questi luoghi, prima che la natura prenda il sopravvento – sottolineano i fotografi -. Una prospettiva discreta su quello che rimane del vissuto di questi luoghi abbandonati che, pur sembrando angusti e fatiscenti, possono ancora trasmettere emozioni, a volte contrastanti, di quello che è stato il loro passato”.

E ancora: “Le nostre fotografie potranno incuriosirvi e farvi fantasticare su ciò che ci ha preceduto – concludono – non dimenticando però che questi luoghi devono assolutamente essere protetti dagli atti vandalici dell’uomo per far sì che la loro dignità e ciò che hanno ancora da raccontare rimangano intatti il più possibile prima che la natura se ne impadronisca.”