Al Borgo di Colle Ameno una mostra collettiva che unisce sound art, musica e arte visiva

Per il secondo anno consecutivo Art City Bologna, la rassegna di mostre, eventi e iniziative promossa da Comune di Bologna e Bologna Fiere in occasione di Arte Fiera, fa tappa a Sasso Marconi, in un luogo ricco di storia e da sempre legato all’arte come Colle Ameno.

Dal 27 Gennaio al 9 Marzo, il borgo settecentesco situato a Pontecchio ospiterà infatti la mostra d’arte contemporanea Sound: inside and ouside of the body. Si tratta di una mostra collettiva che, unendo arte visiva, sound art e musica, esplora il suono attraverso l’esperienza del corpo, reale e immaginario.

Promosso dal Comune di Sasso Marconi con il patrocinio della Fondazione G. Marconi, e curato da due degli atelier di Colle Ameno – “Spazio relativo” di Iside Calcagnile e “Studio Yoshida” di Moe Yoshida Veggetti, il progetto prevede l’allestimento di un percorso espositivo nelle sale di Villa Davia, residenza signorile situata all’interno del borgo.

L’iniziativa coinvolge 7 artisti e si propone come l’esito di una ricerca sfaccettata intorno al suono, cogliendone vari aspetti che attraversano la pratica artistica contemporanea.

Taglio del nastro: sabato 27 Gennaio ore 17 – Partecipano il sindaco Roberto Parmeggiani e l’Assessora al Turismo del Comune di Sasso Marconi, Marilena Lenzi. A seguire (h 20.30): “Variazioni sul nulla”, azione sonora di Manuel Zurria (flauti) su progetto sonoro di Paolo Aralla.

Gli artisti: Pierre Berthet, Giuseppe Chiari, Enrico Malatesta, Baudouin Oosterlynck, Fabrizio Perghem, Miena Rossignoli, Fabiano Vicentini

Orari di apertura

* Sabato 27 Gennaio ore 17-23 | * Domenica 28 Gennaio ore 10-13

* Giovedì 1 e Venerdì 2 Febbraio ore 15-19

* Sabato 3 Febbraio ore 15-24 | * Domenica 4 Febbraio ore 11-16

* Da Lunedì 5 Febbraio a Sabato 9 Marzo ingresso su prenotazione (info.spaziorelativo@gmail.com | 339 2747826 – Moe Yoshida)

* Ingresso libero

Gli eventi collaterali

Alla mostra sono abbinati una serie di eventi che comprendono visite guidate al percorso espositivo (offerta libera, prenotazione consigliata al 339 2747826), incontri e momenti di spettacolo. Si comincia domenica 28 gennaio (h 10) con Dead Plants and Living Objects, performance di Pierre Berthet & Rie Nakajima, seguita da un talk con gli artisti che espongono a Villa Davia. Sabato 3 febbraio, per la Notte Bianca dell’Arte, è stato predisposto un ricco programma che si apre nel pomeriggio con la performance musicale di Michele Fontana, prosegue con la mostra itinerante di fanzine Little Shop of Zines (che propone non solo fanzine cartacee ma anche opere d’arte di piccole dimensioni, oggetti in serie e T-shirts), e si chiude in serata con il Dj set di Ciups e Nostromo Bonelli.

Info www.borgodicolleameno.it