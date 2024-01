Appuntamento giovedì 1 febbraio alle ore 21 al teatro in via Cartoleria, 42

In un mondo sempre più individualista, dominato da un tempo schizofrenico e performativo, il prezzo da pagare anche per i vincenti sono l’angoscia e il terrore del fallimento che, oggi più che mai, portano le persone a soffrire di panico sociale, insonnia e insoddisfazione cronica.

Da qui prende il via ‘Salveremo il mondo prima dell’alba’, il nuovo spettacolo di Carrozzeria Orfeo, in scena giovedì 1° febbraio alle ore 21 al Teatro Duse di Bologna.

Lo spettacolo, scritto da Gabriele Di Luca che firma anche la regia insieme a Massimiliano Setti e Alessandro Tedeschi, è il racconto della vita degli ospiti di una clinica di riabilitazione di lusso situata nello spazio, nuova meta turistica per super ricchi specializzata nella cura delle dipendenze contemporanee, sessuali, affettive, da lavoro, da psicofarmaci. I protagonisti sono tutti vittime di queste e del proprio egoismo, prodotti di un mondo dove parole come ‘comunità’ e ‘gentilezza’ sono quasi del tutto bandite se non per essere strumentalizzate a fini propagandistici e commerciali. Ciò che rimane è un’umanità confusa e impaurita, sopraffatta dall’ossessione di questo continuo doversi vendere con il terrore che nessuno ti voglia comprare.

“Dopo aver esplorato in diversi spettacoli il mondo degli ultimi, dei reietti, degli esclusi e dei perdenti, in questa nuova produzione intendiamo indagare il mondo del benessere e dell’apparente successo, attraverso il racconto dei primi, dei vincenti, della classe dirigente, dei ricchi – spiega Gabriele Di Luca – paradossalmente, però, imprigionati nello stesso vortice di responsabilità asfissianti, doveri castranti, sensi di colpa e infelicità che appartengono a tutti e, quindi, frantumati da tutto ciò che la mentalità capitalista non può comprare: l’amore per se stessi, la purezza dei sentimenti, gli affetti sinceri, la ricerca di un senso autentico nell’esistenza”.

In scena va, dunque, “una società sempre più triste, eppure, satura di foto felici in cui non sembra più esistere un luogo dove riconoscersi come soggetti autentici, né tantomeno in progetti sociali che richiedano la nostra dedizione e la nostra lealtà” prosegue il drammaturgo e regista. Di fronte a tutto ciò, “il grande problema sembra essere che ormai non ci si scandalizza nemmeno più delle disfunzioni e delle atrocità del sistema perché è un modello di vita diventato così maledettamente normale da essere riuscito a colonizzare il nostro inconscio senza lasciarci nessuna percezione di un’alternativa”.

Marche Teatro, Teatro dell’Elfo, Teatro Nazionale di Genova, Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, in collaborazione con Centro di Residenza dell’Emilia-Romagna “L’arboreto – Teatro Dimora | La Corte Ospitale