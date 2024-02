L’incontro sul palco tra Fabrizio Plessi e Lorenzo Balbi in occasione della White Night dell’Art City

Nell’ambito di ART CITY Bologna 2024, in occasione di ARTEFIERA, per la White Night, la lunga notte bianca dell’arte, sabato 3 febbraio alle ore 23.45, il Teatro Duse di Bologna ospita un incontro tra l’artista Fabrizio Plessi e Lorenzo Balbi, direttore del MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna.

Prendendo spunto dalla lettura di ‘Energy’, il Sipario d’autore di Plessi installato sul palcoscenico del Duse per la Stagione 2023/24, la conversazione (ingresso libero) sarà un’occasione per approfondire la poetica e l’innovativa produzione artistica di Plessi, nell’ambito dello scenario artistico contemporaneo. ‘Energy’ è, infatti, emblema di quella contaminazione fra arte e tecnologia che è al centro di tutto il lavoro del Maestro.

Si tratta di un sipario in velluto blu in cui sono incorporati led luminosi in continuo movimento. Accompagnata da sonorità che rimandano a un temporale assurdo e metafisico, l’opera, che si può considerare il primo sipario digitale al mondo, fa parte della collezione di Sipari d’autore del teatro Tuscany Hall di Firenze, i cui pezzi unici sono ospitati, uno per Stagione, al Teatro Duse, nell’ambito di una collaborazione che prosegue dal 2017.

‘Energy’ di Fabrizio Plessi, infatti, è il quinto Sipario d’autore ad approdare sullo storico palcoscenico bolognese, dove sono stati già esposti i sipari di Carla Accardi (Stagione 2017/18), Aldo Mondino (Stagione 2018/19), Luigi Mainolfi (Stagione 2019/20) e Nicola De Maria (2022/23).

L’intera raccolta del Teatro Tuscany Hall, nata nel 2005, è composta da otto sipari creati da altrettanti grandi autori dell’arte contemporanea italiana. Si tratta, nello specifico, di ‘Applausi’ di Aldo Mondino (2005), ‘Sipario rossooro’ di Carla Accardi (2007), ‘Permutabile negativopositivo’ di Getulio Alviani (2010), ‘Attori’ di Mimmo Paladino (2012), ‘Musica colorata dai sogni’ di Nicola De Maria (2015), ‘Pittura R. – 101 Elementi.I’ di Pino Pinelli (2016), ‘Bestiario del firmamento’ di Luigi Mainolfi (2018), ‘Energy’ di Fabrizio Plessi (2020).

Fino al 19 maggio 2024, gli spettatori del Teatro Duse, muniti del biglietto per assistere allo spettacolo in scena, potranno ammirare il Sipario d’autore prima dell’inizio della rappresentazione.