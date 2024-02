Appuntamento domenica 25 febbraio con un talk con l’artista Giampaolo Bertozzi

Domenica 25 febbraio si chiude con uno speciale evento alla Cooperativa Ceramica d’Imola (Via Vittorio Veneto, 13) il grande progetto espositivo imolese dedicato a Bertozzi & Casoni, una delle maggiori eccellenze artistiche del territorio.

Il finissage della mostra, in programma alle ore 17, prevede un incontro pubblico con Giampaolo Bertozzi. Dopo il saluto del Sindaco Marco Panieri, a dialogare con l’artista saranno Gabriele Lorenzoni, responsabile della Galleria Civica Trento – Mart e il filosofo Marco Senaldi. Moderatore del talk sarà il Direttore di Imola Musei, Diego Galizzi, nonché curatore della mostra. A seguire l’intervento del Presidente Stefano Bolognesi, dedicato ai “150 anni di Cooperativa Ceramica d’Imola. Il valore dei luoghi, la storia e la visione futura”.

L’evento, ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, si concluderà con un aperitivo.

Domenica 25 febbraio sarà l’ultimo giorno per visitare la mostra “Bertozzi & Casoni. Tranche de vie” nelle tre sedi (Museo San Domenico, Palazzo Tozzoni, Rocca Sforzesca) con un orario continuato dalle ore 10 alle ore 19. La sola sezione allestita a Palazzo Tozzoni (Tranche de vie) resterà visitabile eccezionalmente fino al 1 aprile (il venerdì dalle 15 alle 19; sabato e domenica dalle 10-13 e dalle 15 alle 19)

“Ringraziamo la Cooperativa Ceramica d’Imola, partner principale dell’evento espositivo – commenta l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi– per aver creduto in questo progetto e per l’ospitalità offerta per questo evento finale della mostra. Un ulteriore testimonianza del legame profondo tra questa eccellenza produttiva, la città e il duo artistico Bertozzi & Casoni, che negli anni ’80 collaborarono proprio con la Cooperativa Ceramica in un vivace contesto di sperimentazione e di ricerca creativa”.

“Sarà un’occasione speciale – aggiunge il direttore di Imola Musei, Diego Galizzi– per dialogare, a margine di una mostra che non ha certamente mancato di offrire tanti spunti di riflessione, con l’artista e con il pubblico insieme a due profondi conoscitori dell’arte di Bertozzi&Casoni come Lorenzoni e Senaldi”.

Evento a prenotazione obbligatoria – Posti limitati con prenotazione obbligatoria entro venerdì 23 febbraio tramite l’App “Io Prenoto – Eventi – “Finissage “Bertozzi & Casoni. Tranche de vie” o telefonando allo 0542 602609 dal lunedì al venerdì 9–13 Per informazioni +39 0542 602609 musei@comune.imola.bo.it