Appuntamento con “Oliva Denaro” l’8 e 9 marzo alle ore 21

Ultimissimi biglietti disponibili per ‘Oliva Denaro’, spettacolo tratto dall’omonimo romanzo di Viola Ardone e interpretato da Ambra Angiolini, in scena l’8 e il 9 marzo alle ore 21 al Teatro Duse di Bologna. La regia è di Giorgio Gallione.

C’è una storia vera e c’è un romanzo. La storia vera è quella di Franca Viola, la ragazza siciliana che, a metà degli anni Sessanta, fu la prima a rifiutare il cosiddetto ‘matrimonio riparatore’ dopo aver subito una violenza sessuale. Il romanzo prende spunto da questa vicenda, la evoca e la ricostruisce, reinventando il reale nell’ordine magico del racconto che si apre con Oliva quindicenne nell’Italia dell’epoca. Divenuta adulta, Oliva ci narra la sua storia a ritroso, da quando, ragazzina, si affaccia alla vita, fino al momento in cui ha il coraggio di prendere una decisione rivoluzionaria che suscita scandalo e stupore.

Una storia di crescita e di emancipazione, dunque, che scandaglia le contraddizioni dell’amore tra genitori e figli e si insinua tra le ambiguità del desiderio, che lusinga e spaventa. Oliva, proprio come Franca Viola, decide di essere protagonista delle proprie scelte, circondata da una famiglia che impara con lei e grazie a lei a superare ricatti, stereotipi e convenzioni. Grazie alla scrittura limpida, poetica, teatralissima e immaginifica di Viola Ardone, Oliva Denaro diventa così la storia di tutte le donne che ancora oggi pensano e temono di non aver scelta. Una storia di ieri e di oggi, che parla di libertà, civiltà e riscatto.

“Oliva Denaro, ispirata alla vera storia di Franca Viola, racconta la storia di tante donne attraverso questa ragazza, che diventa un’eroina grazie al valore del primo vero ‘no’. È ribelle e contraria ma con rispetto e gentilezza. La sua ribellione passa per il desiderio di conoscenza, per la sua curiosità” racconta Ambra Angiolini che ha collaborato con Giorgio Gallione alla drammaturgia dello spettacolo. “Ho lavorato insieme a Giorgio alla drammaturgia e gli sono grata per questo lavoro insieme – sottolinea l’attrice – perché non tutti i registi hanno voglia di aprirsi ad un confronto così bello e formativo. Amo molto il mio lavoro e amo scoprirlo come una matrioska in ogni suo aspetto. Abbiamo lavorato dal romanzo al testo teatrale, cercando di preservarne la ricchezza e rispettandolo con attenzione e cura. Solo nel finale ho chiesto di poter inserire alcune parole di Franca Viola tratte dalle sue interviste, sentivo il bisogno di una parte di ‘verità legale’”.

“Un romanzo di formazione che trasuda teatro – rimarca Giorgio Gallione nelle sue note di regia – Una storia di coraggio, emancipazione e coscienza di sé. Una scrittura evocativa e profonda dove la voce della protagonista, delicata e rabbiosa, riesce ad essere contemporaneamente racconto personale e collettivo. Una storia ‘al femminile singolare’ che si trasforma progressivamente, e quasi eroicamente, in un canto di libertà”.

Lo spettacolo è impreziosito dal repertorio di canzoni interpretate da Mina e da brani musicali a cura di Paolo Silvestri. Le scene e i costumi sono di Guido Fiorato, il disegno luci di Marco Filibeck.