Il primo appuntamento è in programma per domani, domenica 10 marzo

Torna il teatro bimbi! La programmazione teatrale dedicata ai bambini riparte con tre appuntamenti a teatro adatti a bambini dai 4 anni in poi. Tre matinée teatrali, a cura di Comune e Associazione Ca’ Rossa, con storie e narrazioni per divertire e offrire al tempo stesso spunti di riflessione ai piccoli spettatori e ai loro accompagnatori adulti.



Si comincia domenica 10 marzo con uno spettacolo della Compagnia Teatro dell’Argine ispirato alla fiaba dei Tre Porcellini. Con il loro carretto delle storie, Zobeide, Sassonia e Teulalia (Caterina Bartoletti, Lucia Gadolini e Ida Strizzi) partono per una nuova avventura in cui si parla di cambiamenti, crescite, allontanamenti, decisioni da prendere, strade da percorrere, casette da costruire, lupi da scacciare…



Si prosegue il 24 marzo con Game over, spettacolo di teatro musicale a cura di Jashgawronsky Brothers(uno spettacolo divertente che ha come protagonisti tre studenti di un’improbabile scuola di musica) e si chiude domenica 7 aprile con Papero Alfredo, spettacolo di teatro a tecnica mista dell’Associazione “Teatro Giovani Teatro Pirata”. La storia di un papero capriccioso, che non vuole fare il burattino di un pirata ma dedicarsi alle sue passioni: la musica rap, le challenge, le dirette video…



Inizio spettacoli: ore 10.30

Teatro comunale di Sasso Marconi, Piazza dei Martiri 5

Biglietto d’ingresso: 2 Euro