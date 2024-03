La mostra è aperta al pubblico sino al 22 marzo in via Sant’Isaia 90 a Bologna

E’ stata inaugurata presso il Quadriportico Ex Presidio Roncati (via Sant’Isaia 90 a Bologna), la mostra fotografica “Allattami – Di Mamma ce n’è una sola. Ma a volte ne servono di più – 10 anni della Banca del Latte Umano Donato di Bologna”, dedicata al progetto senza scopo di lucro promosso dall’IRCCS – Policlinico di Sant’Orsola di Bologna in collaborazione con Granarolo, con la partecipazione del Cucciolo, l’associazione di Bologna dei genitori dei bambini nati pretermine, esempio virtuoso e unico in Europa di collaborazione fra un’istituzione sanitaria e un’azienda privata (allattami.org).

Realizzate in occasione del decennale, le foto di Paolo Righi raccontano la storia e il percorso di questa filiera del bene comune attraverso i volti di alcune bambine e bambini che hanno beneficiato del prezioso latte materno, affiancati dalle persone che fanno vivere ogni giorno la galassia virtuosa di Allattami.

La mostra, a ingresso libero, proseguirà fino al 22 marzo con i seguenti orari: da lunedì a venerdì ore 8 – 19, sabato ore 8 – 13.