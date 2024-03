Il flautista si esibirà per la terza volta in quattro anni nel tempio della musica

Lunedì 18 marzo (ore 16.00) il flautista Massimo Mercelli torna per la terza volta in quattro anni ad esibirsi al Teatro alla Scala nel concerto dal titolo “Trilli, Tartini e tabelline. La matematica della musica”. Sul palco insieme a lui, il prestigioso ensemble de i Cameristi della Scala, con Francesco Manara, primo violino dell’Orchestra del Teatro alla Scala, diretti dal maestro polacco Andrzej Kosendiak.

In programma pagine di Giuseppe Tartini (Sinfonia in la magg. C. 538 per archi; Concerto a 5 in sol magg. n. 1 per flauto, archi e continuo; Sonata in sol min. “Il trillo del diavolo” per violino e basso continuo; Concerto in mi min. D. 56 per violino, archi e continuo) che oltre ad essere un rinomato musicista, fu anche un apprezzato didatta e studioso di fenomeni fisico acustici e delle basi scientifiche dell’armonia musicale. Un concerto, dunque, che farà scoprire al pubblico la matematica applicata alle leggi del suono e alla musica.

Ma questo non è l’unico appuntamento del mese che vedrà coinvolto il flautista e fondatore e direttore artistico di Emilia Romagna Festival. Domenica 31 marzo a Tredozio, Massimo Mercelli parteciperà al grande evento “Pasqua per la Ripartenza” organizzato dal MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti: una due giorni di musica dal vivo – il 31 marzo a Tredozio, il 1° aprile a Campi Bisenzio (Firenze) – destinata a raccogliere fondi per le popolazioni colpite dalle recenti alluvioni in Romagna e in Toscana, e dal terremoto della scorsa estate sull’Appennino Tosco-Romagnolo. Tra gli altri big che si esibiranno a Tredozio, Omar Pedrini, Peppe Voltarelli, Edoardo De Angelis e Enrico Capuano.

Massimo Mercelli è il flautista al mondo che vanta le più importanti dediche e collaborazioni con i maggiori compositori: hanno scritto per lui o ha eseguito le prime assolute di personalità del calibro di Penderecki, Gubaidulina, Glass, Nyman, Bacalov, Galliano, Morricone, Sollima.