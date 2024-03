All’Ebe Stignani protagonista la grande danza con l’appuntamento del 26 marzo

La grande danza arriva al Teatro Ebe Stignani di Imola, martedì 26 marzo ore 21.00, con “Una noche con Sergio Bernal”, affascinante spettacolo ispirato alla cultura iberica e allo spirito gitano tra vertiginosi assoli e raffinati pas de deux e pas de trois, con la grande Etoile della danza internazionale Sergio Bernal e la direzione artistica di Ricardo Cue.

L’appuntamento fa parte di ERF#StignaniMusica 2023/24, ottava edizione della stagione musicale organizzata da Emilia Romagna Festival per la Città di Imola, che segna una forte apertura verso la danza internazionale.

La carismatica star del flamenco, protagonista assoluto del balletto classico e del classico spagnolo, sarà sul palco insieme ai ballerini Cristina Cazorla e José Manuel Benitez, la chitarra di Dani Jurado, la voce del cantaor Paz de Manuel e le percussioni di Javier Valdunciel.

In programma coreografie originali come l’assolo Il cigno (coreografia di Ricardo Cue) in cui un quasi “desnudo” Bernal danza sulle celebri note di Camille Saint-Saëns, oppure El ultimo encuentro sulle note di Hable con ella di Alberto Iglesias, dalla colonna sonora dell’omonimo film di Pedro Almodóvar: danzato da Bernal con Cristina Cazorla, questo balletto – sempre di Cue – narra di due amanti assomiglianti a Fred Astaire e Ginger Rogers che, con movenze iberiche, danzano insieme un’ultima volta prima di lasciarsi per sempre.

Spicca poi un’inedita versione del Bolero di Maurice Ravel e il celebre Zapateado creato da Antonio Ruiz Soler sulla musica di Pablo de Sarasate. Nel complesso lo spettacolo rappresenta un visionario racconto per quadri in cui si fondono la tradizione spagnola, l’eleganza della danza classica e il fuoco e la passione del flamenco, espressione e simbolo della cultura gitana.

Considerato il Re del flamenco, già primo ballerino del Balletto Nazionale di Spagna, Sergio Bernal si esibisce nei più importanti gala di danza di tutto il mondo, da New York a Londra, da Mosca a Dubai, da Madrid a Roma, grazie anche alla duplice cifra della sua danza che sposa la forza della danza tradizionale spagnola con la luminosità del balletto classico. Nato a Madrid nel 1990, ha iniziato la sua formazione al Real Conservatorio de Madrid “Mariemma” nel 2002. Sin da giovanissimo, danza con numerose compagnie diventando primo ballerino della Compañía de Rafael Aguilar nel 2008. Collabora regolarmente con artisti di spicco come Aída Gomez e Carlos Saura e ha un repertorio ricco di lavori di celebri coreografi spagnoli. Nel 2012 entra nel Ballet Nacional de España e nel 2019 fonda la Sergio Bernal Dance Company. Apprezzatissimo da critica e pubblico, nel 2020 anche lo stilista Roberto Capucci ha voluto creare per lui un costume, ispirato ai toreador di Spagna. E tanto è intenso il suo carisma che Bernal ha persino ispirato il profumo “Sergio” della creatrice di fragranze, Laura Bosetti Tonatto.

Musica a 1 euro

Parte integrante della stagione invernale al Teatro Stignani di Imola è il progetto Educational “Musica a 1 Euro” a coronamento della stagione ERF#StignaniMusica 2023/24, progetto a cui Emilia Romagna Festival tiene molto e che tanta partecipazione ha avuto nelle passate stagioni. Rimarrà immutata per tutti i ragazzi delle scuole imolesi fino a 19 anni la possibilità di accedere a tutti gli spettacoli con un biglietto dal costo simbolico di 1 euro.

La proposta prevede inoltre incontri – concerto e prove aperte in cui i protagonisti dei concerti serali incontrano, parlano, spiegano e interagiscono con i ragazzi. Gli incontri si arricchiranno della presenza di relatori con competenze musicali e didattiche, che stimoleranno gli studenti ad ascoltare, toccare, e vivere la musica, facilitando anche l’interazione con gli artisti.

L’ottava edizione di ERF#StignaniMusica, è realizzata da Emilia Romagna Festival in collaborazione con il Comune di Imola e con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Emilia Romagna, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Turkish Airlines, Banca di Imola, CLAI, Curti Costruzioni Meccaniche, Sfera, SACMI, Alleanza delle Cooperative, BCC Ravennate, forlivese e imolese, AutoSICA.