Appuntamento venerdì 29 marzo con il concerto del duo As Madalenas

Il Brasile a Bologna: l’edizione 2024 del festival itinerante Crossroads approda nel capoluogo emiliano per un unico concerto, che si terrà venerdì 29 marzo al Camera Jazz&Music Club. Qui alle ore 22 si esibirà il duo As Madalenas, ovvero Cristina Renzetti e Tati Valle, entrambe impegnate tra canto, chitarra e percussioni. Celebri per le loro toccanti rivisitazioni del canzoniere brasiliano, sono anche cantautrici di intrigante originalità.

Cristina Renzetti è una delle più squisite interpreti del repertorio brasiliano in Italia. Trasferitasi a Bologna (da Terni, dov’è nata nel 1981), inizia a frequentarne la scena jazzistica, dando vita alle sue prime collaborazioni, tra le quali spicca quella con Rocco Casino Papia, che porta alla creazione della band Jacaré, nella quale trova piena realizzazione la sua passione per la musica brasiliana. Tra il 2006 e il 2011 vive tra l’Italia e Rio de Janeiro. E proprio in Brasile, nel 2011, esce il suo primo disco da solista, Origem é girO, mentre in precedenza aveva inciso due album coi Jacaré. Oltre alle collaborazioni con numerosi esponenti della nuova generazione della musica brasiliana, ha preso parte a gruppi con Cristina Zavalloni, Patrizia Laquidara, David Linx.

La cantautrice brasiliana Tati Valle è nata a Londrina (Paranà) nel 1983, ma dal 2007 vive e lavora in Italia. Nel 2014 è uscito il suo primo disco, Livro dos dias, mentre più recente è Canto Estrangeiro (con Giovanni Guaccero, 2022). Ha collaborato con Gustav Lundgren, Guinga, Gabriele Mirabassi, Valentino Corvino, Giancarlo Bianchetti, Vince Abbracciante, Tosca, Cristina Zavalloni, Roberto Taufic, Ferruccio Spinetti…

Il duo As Madalenas che riunisce queste sensibili interpreti è un gesto d’amore verso la musica brasiliana d’autore. Le diverse sfumature di samba, bossa e folklore carioca sono affrontate in un accavallamento di lingua portoghese e italiana. Nelle loro scalette, alle immancabili presenze verde-oro (Chico Buarque, Caetano Veloso…) si affiancano non meno emozionanti composizioni originali. Insieme dal 2013, le As Madalenas hanno da poco pubblicato il terzo disco (As Madalenas, 2023), un live nel quale si presentano in veste di cantautrici, eseguendo principalmente brani di loro composizione.

Crossroads 2024 è organizzato come sempre da Jazz Network in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna e con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni. Crossroads fa parte di Jazzer powered by Gruppo Hera e vanta il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Camera Jazz&Music Club Bologna. Biglietti: prezzo unico euro 15; tessera annuale euro 10.

Info: www.crossroads-it.org – www.erjn.it – www.jazznetwork.it