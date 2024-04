Appuntamento il 24 aprile in via Cartoleria 42 con il suggestivo spettacolo musicale

Dopo il successo del tour americano, mercoledì 24 aprile (ore 21) arrivano sul palco del Teatro Duse di Bologna i 40 Fingers, nuovo fenomeno mondiale del crossover.

Il quartetto, composto dai chitarristi Matteo Brenci, Emanuele Grafitti, Enrico Maria Milanesi e Andrea Vittori, conta più di 100 milioni di visualizzazioni su Youtube conquistate grazie ai loro riarrangiamenti per 4 chitarre acustiche delle hit immortali del rock e del pop, ma anche delle colonne sonore più amate del cinema e delle serie Tv. I 40 Fingers hanno duettato con star internazionali come Andrea Bocelli e Tory Kelly, passando per Andy Summers dei The Police e ricevuto l’endorsement ufficiale dei Queen che hanno pubblicato sul loro sito la versione a ‘40 dita’ di Bohemian Rhapsody.

In scaletta ci saranno, dunque, brani tratti dalle colonne sonore di Star Wars e L’ultimo dei Mohicani, un sensazionale medley della Disney e uno dalla saga di Harry Potter, con alcune delle musiche scritte da John Williams accanto a molte altre pagine indimenticabili del repertorio internazionale. Accompagnati sul palco da una scenografia visiva firmata dai migliori light designer europei, i 4 chitarristi proiettano il pubblico in un viaggio musicale senza confini linguistici e geografici, attraverso le loro versioni di Sultans of Swing, Africa, Sound of Silence, Bohemian Rhapsody, Last of Mohicans, Libertango e tanti altri brani che spaziano tra i generi, unendo ed emozionando generazioni di amanti della musica.