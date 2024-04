In programma una serie di incontri a tema con importanti studiosi per l’approfondimento della cultura che ha permeato l’epoca e la storia della dimora di papa Gregorio XIII

Dal 23 aprile al 30 maggio 2024 Palazzo Boncompagni inaugura I pomeriggi di Palazzo Boncompagni, ciclo di conferenze a cura di Sonia Cavicchioli in collaborazione con il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Università di Bologna. Dall’arte al costume ai personaggi storici, dall’economia alla politica alla società, la nuova importante serie di incontri arricchisce il già ricco programma della dimora di papa Gregorio XIII e ha come scopo l’approfondimento e la conoscenza della cultura che ha permeato l’epoca e le vicende di uno dei luoghi più importanti e affascinanti del Rinascimento bolognese.

Gli appuntamenti, aperti al pubblico (fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria sul sito di Palazzo Boncompagni si svolgeranno, per questa prima serie di incontri, alle ore 17.30, e vedranno come protagonisti studiosi di diverse discipline e provenienze.

Si comincia il 23 aprile con Marzia Faietti, Kunsthistorisches Institut in Florenz– Max-Planck-Institut / Università di Bologna, con un incontro dal titolo Marcantonio Raimondi incisore globale. Secondo appuntamento il 9 maggio, con Lauro Magnani, Università di Genova, che racconterà di Luca Cambiaso. Un protagonista del secondo Cinquecento da Genova all’Escorial. Chiude questa primo ciclo di conferenza il30 maggio, Paola Goretti, storica dell’arte e del costume con La memoria delle vesti. La moda nell’età di Gregorio XIII.

“A tre grandi esperti e sapienti narratori è affidato un ritratto sfaccettato e affascinante dei tempi di papa Boncompagni, il cui pontificato è all’insegna dell’ampliamento dei confini – dichiara la professoressa Sonia Cavicchioli. Pur con uno sguardo speciale su Bologna, le conferenze mostreranno che questa stessa prospettiva accomuna la moda, allora come oggi importantissima, il lavoro degli artisti più stimati e le loro idee (“invenzioni”, nel linguaggio dell’epoca). Si andrà così alla scoperta di fatti culturali e di costume che nel secondo Cinquecento si muovono in un orizzonte non semplicemente europeo ma globale: dall’America del sud all’Asia.”

“L’anno scorso abbiamo inaugurato un ciclo di conferenze in occasione dei 450 anni dall’elezione di Papa Gregorio XIII che hanno riscontrato molto interesse fra esperti e curiosi – dichiara Paola Pizzighini Benelli, Presidente della Fondazione Palazzo Boncompagni – e siamo molto contenti di continuare quest’anno la tradizione di appuntamenti legati all’arte e alla società del tempo di Ugo Boncompagni. Ringrazio la professoressa Sonia Cavicchioli, membro del Comitato Scientifico Fondazione Palazzo Boncompagni, per il suo costante impegno nella promozione della cultura e della storia dell’arte, e ringrazio anche tutti i relatori che ci accompagneranno in questi appuntamenti. ”

Prima conferenza; 23 aprile, ore 17,30. Marzia Faietti – Marcantonio Raimondi incisore globale

La conferenza si soffermerà sulla circolazione delle incisioni di Marcantonio Raimondi (Bologna, 1480 circa-ante 1534) in un ampio spazio geografico-culturale corrispondente almeno in parte a quel più Grande Mediterraneo rievocato da Fernand Braudel ne La Méditerranée et le Monde Méditerranéen à l’époque de Philippe II (1949). Lo scopo della ricerca sottesa alla conferenza stessa va al di là di una semplice ricognizione di modelli italiani diffusi entro e oltre i confini dell’Europa. Attraverso una casistica ragionata, si è inteso infatti mostrare la complessa e variegata interazione degli stimoli figurativi desunti dalle stampe di Raimondi con le diverse culture locali.

A tal fine si è valutato il rapporto tra l’invenzione originaria dei prototipi a stampa e la loro assimilazione, rielaborazione e decontestualizzazione, illustrando alcune opere sotto i molteplici profili della morfologia, della tecnica, dello stile e della destinazione d’uso. Dopo aver percorso rotte mediterranee tra l’Italia, la Spagna, l’isola di Creta e la Grecia continentale seguendo la circolazione di alcune stampe, la conferenza riserverà uno spazio particolare a una singola incisione, la Deposizione dalla croce di Marcantonio da un’idea compositiva di Raffaello, che ci consentirà di giungere nell’impero Mughal tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento, e in centro-America, dove la diffusione di quell’immagine in scultura, in pitture murali e, soprattutto, in manufatti di differente tipologia diede luogo a originali contaminazioni con la cultura locale.