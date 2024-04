C’è anche il contributo della realtà che gestisce 21 farmacie comunali nelle province di Bologna e Ravenna per l’allestimento del cartellone di sei spettacoli di scena nella cornice del Teatro Sala del Suffragio

Continua a raccogliere consensi, e a materializzare sold out di pubblico, la rassegna ‘Contemporaneo – Teatro del tempo presente’, progetto realizzato dall’associazione culturale medicinese Permar – Compagnia Mario Perrotta, in programmazione al Teatro Sala del Suffragio della cittadina emiliana. Un cartellone di sei spettacoli realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Medicina e di S.F.E.R.A., realtà che gestisce 21 farmacie comunali nelle province di Bologna e Ravenna, che ha scelto di supportare e incentivare il format culturale con un contributo di 3mila euro.

Un percorso articolato che, in stretta sinergia con il municipio guidato dal sindaco Matteo Montanari, integra l’offerta tematica sul territorio con una proposta incentrata sul teatro contemporaneo e sulla formazione del pubblico. Dai laboratori teatrali per gli adulti alle produzioni settoriali con tanto di progetti speciali presso gli spazi identificati dal Comune di Medicina per permettere agli spettatori di entrare in contatto, direttamente e gratuitamente, con le fasi di creazione artistica. Un posto di rilievo, poi, è occupato dalla rassegna di teatro contemporaneo che propone alcuni dei nomi più autorevoli della nuova drammaturgia italiana. Ma anche l’evoluzione da palco dei laboratori effettuati durante l’anno e gli spettacoli della Compagnia Mario Perrotta per un’offerta che spazia dal comico al drammatico senza steccati di genere e con un’alta qualità artistica.

“Continua l’impegno di S.F.E.R.A. a sostegno delle tante realtà che compongono il tessuto associazionistico nell’area geografica di riferimento – commenta Roberto Rava, presidente di S.F.E.R.A. – “. Un percorso fedele alla mission della nostra azienda a capitale pubblico che ha deciso di convertire quante più risorse possibili, grazie ai positivi risultati economici derivati dall’attività, in investimenti utili a favore della collettività. Cultura e teatro, soprattutto in questa inedita chiave partecipativa capace di prendere forma da un percorso strutturato che incrocia approfondimento e didattica, rappresentano un valore aggiunto per tante fasce anagrafiche della popolazione medicinese e non solo”.