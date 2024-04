Il 18 aprile del 1974 è la data della riapertura del Teatro Stignani chiuso dal 1931

Il 18 aprile del 1974 il Teatro Stignani (costruito nel 1812 dall’architetto Giuseppe Magistretti all’interno della precedente chiesa francescana, chiuso nel 1931 perché non rispondeva alle norme di pubblica incolumità dell’epoca) riapriva il sipario dopo una prima tranche di restauri post-bellici: è stato l’inizio di una delle stagioni più felici del teatro italiano, che anno dopo anno ha portato lo Stignani a essere uno dei punti di riferimento per la prosa a livello nazionale.

In occasione della conferenza stampa del 18 aprile 2024 – a cui hanno partecipato la presidente della commissione Cultura della Regione Emilia-Romagna Francesca Marchetti, il sindaco Marco Panieri, l’assessore alla Cultura Giacomo Gambi e il direttore dei teatri di Imola Luca Rebeggiani – sono state presentate le iniziative per celebrare questi primi cinquant’anni di teatro: un archivio digitale dove ricercare tra i quasi 500 spettacoli rappresentati e i 1.500 artisti che hanno calcato il nostro palcoscenico, 16 visite guidate gratuite in teatro, riprese aeree e mappature virtuali degli interni, l’apertura delle iscrizioni al concorso lirico internazionale Stignani Competition e, infine, l’anticipazione del cartellone della 50a stagione di prosa 2024-25.

«Il teatro comunale Ebe Stignani – osserva il sindaco Marco Panieri – da cinquant’anni ha ripreso a rappresentare uno dei fulcri culturali più vivi, partecipati e significativi della città. Un luogo sempre all’avanguardia, in grado di trasmettere i valori più profondi e costitutivi della nostra comunità, un punto di riferimento attrattivo con un’offerta culturale elevata e che continua a rinnovarsi sempre, anche in questi ultimi anni con importanti investimenti. Siamo una delle poche città che ha un teatro comunale intitolato a una donna, una cantante mezzosoprano del Novecento che già allora grazie all’arte riuscì a rendere merito al suo ruolo e a tutta la Romagna. Fra le iniziative che hanno fatto la storia politica e culturale dell’Italia, ci tengo a ricordare il passaggio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il 26 febbraio 2010 per ricordare Andrea Costa. Una storia straordinaria per il suo passato, ma che guarda al futuro ed è capace di indicarci la strada».

Dichiara l’assessore Giacomo Gambi: «Per queste nozze d’oro dei cittadini imolesi con il loro teatro, proponiamo molte iniziative che evidenziano come il teatro in città guardi al futuro, tenendo ben presente la sua storia come inestimabile ricchezza. Per conoscerne meglio la storia e l’architettura, tante visite guidate gratuite ma anche un tour virtuale visibile online affinché la sua bellezza si possa ammirare in ogni parte del mondo. E di fianco al suo ruolo di tempio della prosa, come dimostrano i cinquant’anni di archivio appena digitalizzato e l’annunciata stagione 2024/2025, l’Ebe Stignani si offre come insostituibile punto di incontro. Perché lo Stignani, a Imola, è il Teatro».

I numeri e come accedere

240 compagnie, 486 spettacoli, 1.500 artisti tra registi, attori e autori, 970 “nuclei documentari” tra cui locandine, libretti e foto di scena: tutto è consultabile liberamente – senza login – nell’archivio digitale, a cui si accede dal sito www.teatrostignani.it cliccando sul pulsante relativo.

Nell’archivio digitale si può navigare seguendo l’ordine cronologico per stagione oppure in ordine alfabetico per spettacolo o per artista (inteso come attore, regista o autore).

Soprattutto si possono effettuare ricerche, libere o avanzate, e scoprire per esempio che l’autore più rappresentato è stato Luigi Pirandello (26 volte), seguito da Shakespeare (22) ed Eduardo De Filippo (19). O che l’attore che più di tutti ha calcato il palcoscenico imolese è stato Glauco Mauri (18 volte), seguito da Roberto Sturno (16) e Umberto Orsini (13). E che lo spettacolo più rappresentato è stato Il berretto a sonagli di Pirandello (4 volte), seguito a pari merito da Pensaci, Giacomino! di Goldoni e dagli shakespeariani Re Lear e La tempesta (3).

Sorprese e curiosità

Inserendo e vagliando i dati dell’archivio digitale è emersa anche qualche curiosità. Come la differenza nella grafia tra il cognome di Gassman padre e Gassmann figlio: non un refuso bensì la volontà di Vittorio di togliere una “enne” per semplificare, lettera poi recuperata da Alessandro che ha preferito ritornare al cognome originario dei suoi avi.

Commenta Luca Rebeggiani, direttore dei teatri di Imola e dirigente alla Cultura del Comune: «Ordinare l’archivio del teatro per digitalizzarlo è stata una cavalcata attraverso cinquant’anni della storia del teatro italiano perché qui si sono esibiti quasi tutti, penso a Romolo Valli, Paolo Poli, Paolo Stoppa, Salvo Randone, Giulia Lazzarini, Giorgio Gaber, Toni Servillo, Gabriele Lavia, Valeria Moriconi, Mariangela Melato, Stefano Accorsi solo per citarne alcuni. Inoltre nel cast di alcuni spettacoli degli anni ‘70 abbiamo trovato attori che dopo sono diventati famosissimi, come Vincenzo Salemme, Massimo Lopez e Moni Ovadia che abbiamo ospitato quando erano poco conosciuti; ma anche Maurizio Crozza e Paola Cortellesi, che quando sono venuti a Imola non erano ancora delle superstar come lo sono adesso. È stato un percorso nella memoria, e ci auguriamo possa esserlo anche per il pubblico».