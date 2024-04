Allo show ospitato all’Unipol Arena saranno presenti tanti protagonisti di WresleMania

Mancano pochissimi giorni al ritorno della WWE in Italia. Lo show WWE Live, previsto a Bologna per mercoledì 1 maggio alle ore 20, è già sold-out all’Unipol Arena. Ci saranno tantissimi protagonisti di WrestleMania XL, lo Showcase of the Immortals più importante di sempre che ha segnato l’inizio di una nuova era.

All’Unipol Arena il grande protagonista sarà il nuovo Undisputed WWE Champion Cody Rhodes*, che difenderà il suo titolo contro Shinsuke Nakamura. The American Nightmare, che ha interrotto il regno di 1316 giorni di Roman Reigns, ha finito la storia iniziata dal padre Dusty, ma adesso è concentrato sul presente.

A Bologna ci sarà anche il nuovo WWE World Champion, Damian Priest. Il membro del Judgment Day, fresco vincitore del titolo a WrestleMania XL, dopo aver incassato il Money in the Bank ai danni di Drew McIntyre, difenderà la corona contro due avversari, in un Triple Threat Match.

Le stelle presenti in Italia saranno tantissime: dal Ring General Gunther – che ha appena perso l’Intercontinental Title dopo 666 giorni – ai nuovi World Tag Team Champions, gli Awesome Truth.

L’evento di Bologna sarà la preview di WWE Backlash France, prossimo Premium Live Event, che si terrà alla LDLC Arena di Lione. L’appuntamento, sabato 4 maggio alle ore 18.30, sarà disponibile sul WWE Network, in una Lione dove nella serata del 3 maggio è previsto anche lo show di WWE SmackDown, disponibile in diretta su DMAX alle 19:00.

Per seguire WWE Backlash France basta iscriversi al WWE Network. Così, tramite smartphone, tablet, pc e qualsiasi dispositivo elettronico, si possono vedere i Premium Live Event e tantissimi contenuti sul mondo WWE.