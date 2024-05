Appuntamento dal 4 al 9 giugno per sei giornate ricche di eventi. Il festival è preceduto da “Heritage Meets the Future”, il convegno internazionale in programma il 17 e 18 maggio

Dal cuore medievale della città, con il grande palcoscenico di Piazza Maggiore e la zona universitaria che parte dalle 2 torri, fino ai portici più moderni del Treno della Barca, Bologna Portici Festival celebra ancora una volta la bellezza di Bologna e la gioia della condivisione. Il programma completo sarà online a breve.

Bologna Portici Festival è la grande festa urbana con cui il Comune di Bologna celebra i suoi portici, un patrimonio architettonico unico al mondo, Patrimonio dell’Umanità UNESCO e “bene comune” per eccellenza.

Luogo dello sguardo, dell’incontro e dell’immaginazione, i portici sono, assieme alle torri, l’elemento più caratteristico e affascinante della città.

Bologna Portici Festival trasforma i portici in palcoscenici dove la creatività, l’arte e il racconto disegnano una nuova geografia culturale della città.

Appuntamento dal 4 al 9 giugno per 6 giornate fitte di appuntamenti, con performance site specific, musica, visite guidate, spettacoli di danza in un programma che mixa sperimentazione, creatività e riscoperta della tradizione.

Il festival sarà preceduto da “Heritage Meets the Future”, il convegno internazionale in programma il 17 e 18 maggio dedicato alla riflessione sul patrimonio storico urbano e allo scambio di best practice in una prospettiva di confronto tra diverse città europee.

