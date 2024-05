Appuntamento sabato 25 maggio con il concerto di chiusura stagione

Sabato l’Orchestra giovanile Onda Marconi di Sasso Marconi chiude la stagione con un Gran concerto a teatro.



Un pomeriggio di musica, divertimento e spettacolo in compagnia dei ragazzi di Onda Marconi (complesso formato da una trentina di giovani musicisti del territorio), che presenteranno i brani strumentali e i grandi classici pop/rock stabilmente entrati nel repertorio dell’orchestra, e alcune novità, tra cui un brano dedicato a Guglielmo Marconi.



Il concerto sarà anche l’occasione per Luisa Teresa Acquaderni, concittadina e co-fondatrice di Onda Marconi, attraverso la consegna ad Onda di un Premio in denaro messo a disposizione dall’associazione culturale “Donne di Sasso”. Frutto del ricavato della vendita del libro “In her shoes”, edito nel 2022 da Donne di Sasso, il premio intende sostenere una realtà come Onda Marconi, che valorizza i giovani e la cultura, ricordando una figura che ha contribuito in modo determinante alla nascita dell’orchestra sassese.

Appuntamento al Teatro comunale di Sasso Marconi.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.