Appuntamento martedì 4 giugno alle ore 18.30 in Galleria Cavour 1959

All’interno del ciclo “Galleria Cavour 1959 per Bologna” martedì 4 giugno alle ore 18,30 si terrà nel trivio di Galleria Cavour 1959 la presentazione del concerto inaugurale del Festival Respighi Bologna, che si svolgerà domenica 9 giugno alle ore 21,30 in Piazza Maggiore nell’ambito del Bologna Portici Festival del Comune di Bologna.

Il talk è parte del ciclo “I’m Proud of You” in collaborazione con Il Salotto di Patrizia Finucci Gallo, moderatrice dell’incontro. Parleranno Paola Pizzighini Benelli, Ad Galleria Cavour 1959, Giulio Arnofi, direttore d’orchestra al concerto del 9 giugno, Maurizio Scardovi, ideatore e direttore artistico Festival Respighi Bologna.

Il Festival Respighi, che si svolgerà dal 22 settembre al 1° ottobre 2024, è ideato da Maurizio Scardovi e organizzato da Musica Insieme in collaborazione con varie istituzioni cittadine e sponsor privati. Il Festival mira a valorizzare non solo la figura di Respighi ma anche lo straordinario e non così noto patrimonio musicale del primo Novecento italiano, con i suoi fermenti culturali e sociali. Sul podio, il Direttore d’orchestra Giulio Arnofi, con i giovani strumentisti dell’Orchestra del Conservatorio “G.B. Martini”.

Per la prima volta in Piazza Maggiore si esibirà come solista Laura Marzadori, cresciuta al Conservatorio bolognese e divenuta ad appena ventisette anni Primo violino di spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano.

Il talk del 4 giugno, oltre a presentare il concerto, sarà l’occasione per approfondire alcuni aspetti originali della figura di Ottorino Respighi, anche in rapporto a un altro grande innovatore: Papa Gregorio XIII, che visse a Bologna a Palazzo Boncompagni, istituzione connessa a Galleria Cavour 1959 nella missione di promuovere eventi artistici e culturali di portata cittadina e nazionale.

“Sono molto contenta di ospitare questo talk su Ottorino Respighi, una figura di grande rilevanza per Bologna, così come Papa Gregorio XIII – afferma l’Ingegner Paola Pizzighini Benelli, Ad di Galleria Cavour 1959 e presidente della Fondazione Palazzo Boncompagni – La diffusione della cultura fa parte della nostra missione, e tramite questi appuntamenti ci impegniamo a promuovere il patrimonio artistico e storico della nostra città”.

Entrambi nati a Bologna, Gregorio XIII nel 1502, Ottorino Respighi nel 1879, il primo studiò e insegnò Diritto all’Università di Bologna, il secondo si formò qui al Liceo Musicale. Grandi innovatori, il primo fu un patrono delle arti e delle scienze e a lui si deve la riforma del calendario tuttora in uso; il secondo ha profondamente inciso sul linguaggio del suo tempo incorporando elementi di musica antica, ha composto opere ispirate alla musica sacra, come il “Concerto gregoriano”, ha collegato la storia e l’arte alla musica, dedicando composizioni a figure storiche e opere d’arte italiane, come nel caso delle “Antiche arie e danze” nel “Trittico Botticelliano” e “Vetrate di chiesa”.