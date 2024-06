L’11° edizione della rassegna itinerante porterà 34 proiezioni nei dieci Comunidel Nuovo Circondario Imolese

Con l’arrivo dell’estate, si rinnova l’appuntamento con “Cinema in Tour”, la rassegna itinerante dedicata alla settima arte che dal 22 giugno al 9 settembre proporrà 34 proiezioni nei dieci Comuni del Nuovo Circondario Imolese.

“Cinema in tour” nasce dalla collaborazione istituzionale tra tutti i Comuni del Nuovo Circondario Imolese, che condividono annualmente progetti e attività nell’ambito dei Distretti culturali della Città metropolitana, con la missione di valorizzare il territorio del Circondario Imolese attraverso itinerari culturali originali e di grande risonanza tra i cittadini. “Cinema in Tour” ogni anno porta il cinema sera dopo sera in luoghi dove non sono presenti sale cinematografiche, creando un vero e proprio percorso culturale sul territorio del circondario imolese. La rassegna anche quest’anno punterà su una selezione di film di qualità, sulla gratuità delle proiezioni e sulla non sovrapposizione delle date delle stesse. Varietà, inclusività e condivisione degli spazi sono i punti di forza di una manifestazione pensata per unire i comuni del Circondario attraverso il connubio tra cultura e intrattenimento.

Secondo l’Assessore alla Cultura del Comune di Imola Giacomo Gambi, per il Tavolo Cultura circondariale che ha curato il progetto: “Prende il via questa undicesima edizione di Cinema in tour, una tradizione estiva del nostro territorio che porta un prodotto di qualità in tutti i dieci Comuni del Circondario. Il fil rouge scelto per questa edizione è il rapporto tra cinema e musica, due arti strettamente correlate che si integrano perfettamente grazie al mezzo cinematografico. Siamo lieti di poter ricondurre, di anno in anno, un’iniziativa che lega i nostri territori nella volontà di promuovere una cultura accessibile a tutti, grazie ad una rassegna di qualità e a proposte sempre diversificate e interessanti”.

La rassegna “Cinema in tour” è una realtà ormai consolidata che gode, anche nel 2024, del sostegno di Gruppo Hera e rientra tra le rassegne cinematografiche sostenute dalla Regione Emilia Romagna – Emilia Romagna Film Commission ai sensi dell’art. 4 della L.R. 23 luglio 2014, n. 20. Le proiezioni che si svolgono nel Comune di Imola sono sostenute da Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e ANCeSCAO (Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti).

Il programma di Cinema in tour 2024 con il titolo “Il cinema e le sue musiche”, anche quest’anno andrà a sottolineare una delle caratteristiche che rendono il cinema un’arte unica: la sua capacità di accogliere al suo interno altre forme d’arte, e di andare a creare un’esperienza multisensoriale. La musica ha sempre svolto un ruolo fondamentale affiancando le immagini, con un sorprendente effetto di potenziamento delle suggestioni trasmesse dalle pellicole. La musica non si limita ad accompagnare il visivo, ma interviene su di esso rafforzandolo, accompagnandolo, commentandolo e a volte svelandone gli aspetti più profondi.

Affianca la rassegna una “mini rassegna” di dieci cortometraggi a tema selezionati a cura di Ennesimo Film Festival di Modena.

Le proiezioni sono tutte ad ingresso gratuito per un’idea di cultura aperta e fruibile, introdotte da una presentazione del film in programmazione.

Il programma completo e tutte le informazioni sono disponibili sulle pagine Facebook: cinemaintour, Nuovo Circondario Imolese e Comune di Imola – Cultura; inoltre sul sito del Nuovo Circondario Imolese (www.nuovocircondarioimolese.it), sui siti istituzionali dei Comuni coinvolti e su www.culturaimola.it.

Inizio proiezioni ore 21.00 – Ingresso gratuito. Per eventuali aggiornamenti del calendario consigliamo di seguire la pagina Facebook: Cinema in tour 2024.

Cinema in tour 2024 fa parte di Bologna Estate 2024, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.