L’11^ edizione dal 25 giugno al 31 agosto propone 67 serate nel cortile della rocca sforzesca

START Cinema, in collaborazione con il Comune di Imola, presenta il programma dell’undicesima stagione estiva ROCCA CINEMA IMOLA – Il cinema sotto le stelle,che si terrà all’interno del cortile della Rocca Sforzesca, da martedì 25 giugno a sabato 31 agosto 2024: durante le 67 serate, con film diversi quasi ogni sera, saranno proiettate le migliori pellicole nazionali e internazionali, dando la possibilità di vedere quelle che non si sono viste durante la stagione invernale o di rivedere le proprie preferite all’aperto, in una delle arene più belle dell’Emilia Romagna, su schermo gigante in qualità 4k.

“Rocca Cinema Imola costituisce, per noi, un’importante proposta culturale caratterizzata da una scelta molto rappresentativa della recente produzione cinematografica che vogliamo mettere a disposizione sia degli imolesi che rimangono in città sia di turisti che vi soggiornano, consapevoli della magia del cinema e degli spettacoli estivi sotto le stelle, nella suggestiva cornice della Rocca. Una cornice che abbiamo voluto mantenere come sede del cinema anche durante il cantiere in corso, per continuare a viverla -spiega l’assessore alla Cultura del Comune di Imola, Giacomo Gambi– Infatti il cantiere allestito per i lavori di recupero e manutenzione straordinaria della Rocca comporta per il pubblico solo il cambio di ingresso. Non si entrerà più da quello principale, varcato il ponte in legno, ma da quello laterale, da cui si accede all’Accademia Pianistica, sul fianco della Rocca che guarda viale Saffi, poco prima della vecchia portineria del Lolli“.

“Con il ritorno della poesia del cinema all’aperto, nella splendida cornice del Cortile delle Armi all’interno della Rocca sforzesca, ciascuno potrà non solo recuperare la visione degli ottimi titoli cinematografici usciti questo inverno ma godersi anche le produzioni più recenti e attuali con un costo del biglietto davvero per tutti grazie al progetto Cinema Revolution. Auguro a tutti buona visione” conclude Giacomo Gambi.

Ad aprire la rassegna estiva sarà un’anteprima nazionale: il 25 giugno, alle 21.30, sarà proiettato Hit Man – Killer per caso del regista di culto Richard Linklater. Annoverato tra i migliori registi del nuovo cinema statunitense, Linklater è noto per aver diretto la trilogia di film Prima dell’alba, Before Sunset – Prima del tramonto e Before Midnight, per i quali ha ottenuto due candidature ai Premi Oscar; nel 2014 il suo film Boyhood – girato nell’arco di 12 anni – ha ottenuto il plauso della critica e numerosi riconoscimenti importanti, tra cui due Golden Globe, due BAFTA, l’Orso d’argento per il miglior regista al Festival di Berlino e sei candidature ai Premi Oscar 2015. La sua ultima opera inaugurerà la programmazione di questa estate 2024 in rocca: Hit Man – Killer per caso, una commedia romantica travestita da thriller poliziesco, con una sceneggiatura memorabile.

Incontri con i protagonisti del nostro cinema

Grazie all’affiliazione alla FICE – Federazione italiana cinema d’essai, START Cinema organizza anche quest’anno, nell’ambito della rassegna Accadde Domani, incontri con i protagonisti del nostro cinema. Già definiti i primi due incontri: mercoledì 26 giugno, alle ore 21.30, alla proiezione del pluripremiato film Gloria! saranno presenti la sceneggiatrice Anita Rivaroli e l’interprete Carlotta Gamba; da non perdere anche l’appuntamento successivo, venerdì 5 luglio, quando potremo dialogare con uno dei grandi maestri dell’animazione, Enzo d’Alò, il quale introdurrà assieme alla moglie Maricla Affatato, produttrice e voce nel film, il suo meraviglioso Mary e lo spirito della mezzanotte.

Cinema Revolution e la promozione per le famiglie

Confermato anche il progetto Cinema Revolution,voluto dal Ministero della Cultura a sostegno del cinema di qualità nazionale ed europeo: tutti i film italiani ed europei costeranno allo spettatore solo 3.50 euro. È una rivoluzione reale, perché copre circa l’80% della programmazione. Solo per i blockbuster internazionali il prezzo del biglietto è 7 euro per gli interi e 6.50 euro per i ridotti.

Torna anche la promozione per le famiglie che, oltre a garantire l’ingresso ridotto a tutti i componenti (sia adulti sia bambini), ripropone il biglietto omaggio al quinto componente in caso di famiglie molto numerose.

Confermata, infine, la presenza del bar.

La programmazione di giugno e luglio avrà inizio delle proiezioni alle ore 21.30. I titoli di agosto (quando invece le proiezioni inizieranno alle 21) e gli aggiornamenti su anteprime e incontri con i professionisti del cinema italiano saranno comunicati nel corso dell’estate sulla pagina Facebook di Rocca Cinema Imola e sul sito www.roccacinema.it, dove ci sono le schede e i trailer dei film. Il calendario delle proiezioni è ripreso anche sul portale www.culturaimola.it che raccoglie tutti gli eventi culturali in città.