Appuntamento dal 25 giugno al 18 luglio con inizio alle ore 20.45

Nell’ambito del DUSEgiovani e di Bologna Estate 2024, torna al Teatro Duse ‘Un’estate…mitica!’, la rassegna di Fantateatro diretta da Sandra Bertuzzi che porta in scena la mitologia greca per un pubblico dai 5 anni in su. Dal 25 giugno al 18 luglio (ore 20.45) sono in programma 4 titoli per un totale di 12 appuntamenti. Si parte, dunque, con la storia dell’amore inafferrabile tra Eco e Narciso (25, 26, 27 giugno) e si prosegue con la leggenda dorata di Re Mida (2 ,3, 4 luglio). A seguire il mito della ninfa dei boschi Dafne (9, 10, 11 luglio), quindi quello del bellissimo Adone (16, 17, 18 luglio).

Dopo la pausa di agosto, invece, sono due gli appuntamenti (ore 18), pensati da Fantateatro per avvicinare i più piccoli ai canoni della danza classica: L’uccello di fuoco (10, 11, 12 settembre) dall’opera musicale di Stravinskij e l’intramontabile Il lago dei cigni (17, 18, 19 settembre) di Tchaikovsky. I biglietti (11 euro) sono disponibili presso la biglietteria del Teatro e on line sul sito teatroduse.it.

Biglietti Posto unico: 11 euro

