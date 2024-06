Appuntamento il 27 giugno nel Chiostro Palazzo Vescovile alle ore 21

L’avventura di Emilia Romagna Festival quest’anno parte con il concerto del celebre pianista Ramin Bahrami che giovedì 27 giugno a Imola, nel Chiostro Palazzo Vescovile alle 21, sarà protagonista dell’appuntamento di anteprima della XXIV edizione del Festival.

Per l’occasione, il pianista iraniano riconosciuto a livello internazionale come uno dei più grandi interpreti della musica di Johann Sebastian Bach, si allontanerà quasi totalmente dal suo amato Bach, eseguendone solo due brani, la Partita n.1 BWV 825 e il Capriccio sopra la lontananza del fratello dilettissimo BWV 992, una sorta di sonata tematica ispirata e dedicata alla morte dell’amato fratello Johann Jacob, morto nel 1704, quando Johann Sebastian non aveva ancora vent’anni.

Nel resto del programma, Bahrami si avventurerà in epoche e geografie musicali diverse dal suo Bach, presentando prima la Fantasia in re minore di Mozart, composta dal giovane Amadeus nel suo primo inverno viennese, e tre mazurche di Chopin, due composte dal compositore polacco tra gli anni 1836 e 1838 mentre la mazurka in do diesis minore op63, la più celebre ed eseguita da tutti i pianisti, venne composta dal grande pianista una decina di anni più tardi, nel 1846. Poi, spostandosi ancora più avanti nel tempo e più ad oriente, Bahrami eseguirà la celebre Elegia dai 5 morceaux de fantasie op3 di Rachmaninoff, un’opera giovanile di un Rachmaninoff ancora poverissimo, depresso e male in salute, ma che impressionò molto Čajkovskij, e ancora più avanti, scavalcando verso il Novecento si cimenterà nelle meravigliose Danze Rumene di Bela Bartòk. Il viaggio di questo straordinario pianista si concluderà tornando a casa, nella sua Persia, oggi Iran, che fu costretto a lasciare da bambino per via della Rivoluzione Khomeinista, con un brano del compositore e pianista iraniano Anoushiravan Rohani.

Il ricavato del concerto, che si svolge nell’ambito della rassegna Concerti al Museo Diocesano, sarà utilizzato per il restauro di un’opera del Museo Diocesano.

In caso di maltempo il concerto si svolgerà nella Sala Grande del Museo Diocesano

Ingresso € 12 – Fino a 10 anni € 1

Si accettano prenotazioni a ERF 0542 25747