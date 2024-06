Appuntamento giovedì 27 giugno alle ore 21.30 con la conferenza di Simone Facchinetti

Prosegue “Sere d’estate ai musei” il ricco calendario estivo di Imola Musei che fino all’8 settembre animerà il Museo San Domenico e Palazzo Tozzoni con incontri, concerti, visite guidate, e uno speciale ospite a palazzo.

Il prossimo appuntamento in programma giovedì 27 giugno alle ore 21.30, nell’affascinante cornice del chiostro quattrocentesco del Museo San Domenico, sarà la conferenza “Il mercato dell’arte. Le regole del gioco” con il docente di Storia dell’arte moderna all’Università del Salento Simone Facchinetti. Nel corso della serata si parlerà di come funziona il mercato dell’arte e quali sono i precetti che lo governano. Tra scoperte, riscoperte, intrighi e anche fregature portentose, il mercato dell’arte si rivela come un gioco del quale, per diventarne parte, bisogna conoscere le regole. Facchinetti ci porterà a conoscere casi esemplari e ci aprirà una finestra sul mondo delle aste nazionali e internazionali e di come connoisseur, mercanti e antiquari vadano alla caccia di una preda ambita: il collezionista.

L’ingresso è gratuito e non occorre la prenotazione (fino ad esaurimento dei posti disponibili).

Simone Facchinetti si è laureato in Lettere moderne presso l’Università degli Studi di Milano nel 2000. Nel medesimo Ateneo ha conseguito il Diploma della Scuola di Specializzazione in Storia dell’Arte e il Dottorato di ricerca in Storia della Critica d’Arte.

Ha studiato argomenti di storia della critica d’arte e di storia dell’arte moderna. Negli ultimi anni si è dedicato allo studio del mercato dell’arte (Storie e segreti dal mercato dell’arte, Il Mulino, Bologna 2019; Il mercato dell’arte. Le regole del gioco, Allemandi, Torino 2023) e ha pubblicato l’Opera completa di Giovan Battista Moroni (Officina Libraria, Roma 2021).

Ha curato mostre legate ai suoi principali interessi di studio per la Frick Collection di New York, la Royal Academy of Arts di Londra, l’Accademia Carrara di Bergamo e le Gallerie d’Italia di Milano.

Scrive per “Il Giornale dell’Arte”, “Alias” del “Manifesto” e “FMR”.

La rassegna “Sere d’estate ai musei” è realizzata con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e con la collaborazione di Emilia Romagna Festival; inoltre è inserita nel cartellone di Bologna Estate 2024. Per info: www.imolamusei.it