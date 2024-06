Grandi interpreti e giovanissimi talenti in ascesa nella rassegna di concerti promossa con la direzione artistica di Emilia Romagna Festival

Domenica 21 luglio, ore 21.00, sempre nel Chiostro del Palazzo Vescovile appuntamento con un altro importante interprete internazionale Massimo Mercelli, qui con 3 giovani talenti, Martino Colombo al violino Davide Navelli alla viola e Enrico Mignani al violoncello, per dare vita al progetto Boarding Pass, che si propone di sviluppare talento e formazione di giovani musicisti grazie alla collaborazione con concertisti di chiara fama e d’importante peso internazionale, alla stregua di una bottega artistica rinascimentale dove giovani artisti si formavano e imparavano dai maestri.

In questo concerto sarà appunto Massimo Mercelli, flautista di grande esperienza e fama internazionale con una lunga attività concertistica nelle maggiori sedi concertistiche del mondo e importanti dediche e collaborazioni con personalità artistiche di elevata caratura (come Philip Glass, Michael Nyman, Ennio Morricone e Nicola Piovani), a fare da “capomastro” ai tre giovani musicisti selezionati. Il quartetto così formato si cimenterà con i celebri quattro quartetti per flauto e archi di Wolfgang Amadeus Mozart, vere perle, in particolar modo il quartetto n. 1 in re maggiore, che rappresenta un vero capolavoro.

Giovedì 29 agosto, sempre alle 21.00, nell’incantevole Giardino Storico del Palazzo Vescovile di Imola si potranno ascoltare i meravigliosi suoni dell’arpa di un’altra grande interprete ecara amica del Museo Diocesano, Nicoletta Sanzin, nel concerto dal titolo Variations d’été, Una serata in musica nel verde, che spazia con il suo programma tra epoche e geografie diverse. L’arpa è davvero uno strumento meraviglioso, riesce a dare grazia a qualsiasi brano musicale preso dal suo repertorio oppure trascritto per lei. Ed è proprio questo che si ascolterà in questo concerto l’arpa in tutte le sue sfumature. Nicoletta Sanzin è una delle più importanti arpiste italiane, conosciuta e apprezzata in tutta Italia e all’estero, svolge intensa attività concertistica come solista, solista con orchestra e in gruppi cameristici, apparendo in importanti festival in Italia e all’estero ed è un’importante didatta che ha influenzato in maniera determinante il mondo accademico dell’arpa.

L’ultimo appuntamento è previsto per dicembre 2024 (data in via di definizione), nella Sala Grande del Museo Diocesano per il consueto concerto degli auguri di Natale con un giovane e bravissimo interprete, Martino Colombo, inun concerto di grande virtuosismo per violino solo con l’esecuzione di musiche di Telemann, J. S. Bach, Ysaÿe, Wieniawski. Martino Colombo, ventunenne, ha iniziato lo studio del violino all’età di tre anni e dal 2020 è allievo de celebre Ilya Grubert; attualmente risiede in Olanda dove prosegue gli studi di Master al Conservatorium van Amsterdam sempre sotto la guida del Maestro Grubert. Nonostante la giovane età ha al suo attivo un’intensa attività concertistica che lo ha portato ad esibirsi in molte famose sale da concerto come il Teatro Alighieri di Ravenna, il Teatro Coliseo e il Teatro Colon di Buenos Aires, il Gewandhaus di Lipsia, il Teatro Comunale di Bologna, il Concertgebouw di Amsterdam, collaborando con artisti internazionali come Raphael Oleg, Stefan Milenkovich, Michel d’Alberto, Bruno Filippo.