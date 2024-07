Un ricco cartellone con programmi destinati a spaziare dal repertorio classico alla contemporaneità

Anche quest’anno torna nel territorio di Imola, Emilia Romagna Festival che per la sua XXIV edizione dal 3 luglio all’11 settembre, firma un cartellone di 56 appuntamenti con più di 600 artisti coinvolti e con programmi destinati a spaziare dal repertorio classico alla contemporaneità, rompendo i confini temporali e abbracciando la multidisciplinarietà.

‘Classico è contemporaneo’ è infatti il fil rouge che attraversa tutti i concerti di questa ricca stagione estiva che porterà nel territorio di Imola ben 18 appuntamenti più un’anteprima,dalla classica al jazz, dal pop alla world music fino al teatro musicale, ospitando sia acclarati nomi di livello internazionale, molti dei quali ormai amici da decenni della rassegna, sia i più promettenti talenti che si affacciano alla ribalta.

Dopo l’anteprima sold out del 27 giugno al Chiostro del Palazzo Vescovile di Imola, con un caro amico di ERF, Ramin Bahrami, il primo appuntamento imolese è per il 5 luglio presso la Chiesa di San Domenico, con una grande orchestra internazionale, la coreana Seongnam Philarmonic Orchestra, qui diretta da Nanse Gum, primo direttore coreano a vincere nel 1977 il prestigioso concorso di direzione d’orchestra Herbert von Karajan (4° premio), con solista la talentuosa violinista russa Maria Solozobova, e con Min Ji O all’haegum, strumento della tradizione coreana, noto per il suo suono sottile. Il programma, intenso e variegato, spazierà da Mozart al compositore coreano Jung Jae-Min, nel segno della continuità e del rapporto fecondo tra queste culture diverse.

A seguire, l’8 luglio, sempre a Imola, presso il Chiostro del Museo San Domenico, un appuntamento che esplora le infinite connessioni tra i linguaggi della Musica e del Teatro: è La Pantomima rinata, ricostruzione della partitura della Pantomima KV 446 di Wolfgang Amadeus Mozart da parte del celebre violista e compositore Vladimir Mendelssohn, con testo appositamente scritto dal musicologo e critico musicale Quirino Principe, portato in scena dagli attori Marta Riservato, Manuel Buttus e Maurizio Zacchigna interpreti dei celebri personaggi della Commedia dell’Arte, e con Andrea Rucli al pianoforte e l’Ensemble Cameristico Variabile S. Gaggia. Un’occasione unica per il pubblico di ERF di ascoltare una partitura perduta di Mozart, un perduto spettacolo di pantomima in versi con le maschere della Commedia dell’Arte italiana, recuperato e reinterpretato dopo il primo debutto nel 2006, in occasione dei 250 anni dalla nascita del musicista salisburghese.

Il 16 luglio al Teatro dell’Osservanza di Imola, torna al festival la carica esplosiva del duo comico e musicale Igudesman & Joo, formato dal violinista russo Aleksey Igudesman e dal pianista anglo-coreano Hyung-ki Joo, con la prima nazionale di CODA – The Final Nightmare, un mix unico di musica classica, umorismo, arrangiamenti innovativi e gloriosa follia, per celebrare la loro ventennale collaborazione che si chiude proprio con la tournée di questo spettacolo. In sintesi, fondendo i loro amati classici, apprezzati da milioni di persone su YouTube, con nuove audaci aggiunte, Igudesman e Joo mirano a rendere questo spettacolo “il migliore in assoluto o il più esilarante e disastroso” come dichiarano loro stessi. Il verdetto è nelle mani del pubblico che, con un sondaggio interattivo durante lo spettacolo, potrà esprimere il suo giudizio.

Anche il successivo appuntamento, il 19 luglio al Parco delle Terme di Castel San Pietro, spicca per originalità ed eclettismo. È “SuMarte”, spettacolo che intreccia tradizioni popolari, folk e cantautorali in un’arte sonora senza tempo, con Massimo Valentini ai sassofoni, flauti, duduk, percussioni e loop station, Arianna Cleri alla voce e loop station e Marta Celli all’arpa celtica e loop station. Il programma, pensato appositamente per Emilia Romagna Festival 2024, presenta brani come “The Mummers’ Dance” di Loreena McKennitt, “Luna Diamante” di Fossati e brani originali di SuMarte, arricchiti da una varietà di arrangiamenti e stili che spaziano dalla tradizione sefardita al folk bulgaro.

Il 21 luglio nel Chiostro del Palazzo Vescovile di Imola, tre giovani talentuosi musicisti – Martino Colombo al violino, Davide Navelli viola e Enrico Mignani al violoncello – suoneranno insieme a Massimo Mercelli, che oltre ad essere un flautista con una brillante carriera concertistica, da sempre si dedica con sincera passione all’insegnamento. Il concerto rientra nel progetto Boarding Pass, che si propone di sviluppare talento e formazione di giovani musicisti grazie alla collaborazione con concertisti di chiara fama e d’importante peso internazionale. Il concerto sarà dunque un’occasione in cui il pubblico potrà apprezzare un grande maestro che apre la strada a tre promettenti musicisti, attraverso l’interpretazione dei quartetti per flauto e archi di Wolfgang Amadeus Mozart.

Il 22 luglio ci si sposta al Chiostro San Francesco di Mordano con Una donna per tutte le stagioni, originale spettacolo di Silvia Felisetti che intende ripercorrere i 12 mesi dell’anno attraverso diversi personaggi femminili, tra il divertito e il semiserio, che hanno un legame particolare con ognuno dei mesi, attraverso brani scelti tra i vari repertori, dalla musica classica alla canzone, al jazz, fino alle colonne sonore. Sul palco insieme alla Felisetti, autrice, attrice e cantante lirica molto apprezzata per la sua versatilità interpretativa, Massimo Ghetti al flauto e Annalisa Mannarini al pianoforte.

Il 26 luglio, nella Chiesa di San Girolamo di Tossignano, ERF rende omaggio a un illustre musicista del territorio, in occasione del 150° anniversario della sua nascita, il bolognese Federico Barera, celebre violinista notissimo per la sua lunga collaborazione con Arturo Toscanini e con i maggiori musicisti e artisti dell’epoca come Puccini, Mascagni e Caruso. Il giornalista e critico musicale, Pierfrancesco Pacoda, ne racconterà la vita, insieme ai giovani musicisti Elisa Scudeller (violino) e Miquel Esquinas Martínez (pianoforte) che accompagneranno la narrazione con momenti musicali, tra cui un brano di Adone Zecchi Pazzi e Pupazzi dedicato proprio a Federico e Orlando Barera.

Il 29 luglio si torna Imola ai Giardini di San Domenico con il Del Barrio Trio – Hilario Baggini alla voce, quena, quenacho, moxenio, tarka, sikus, flauto, charango, ronroco, gaita colombiana, chitarra e cajon, Andres Langer al pianoforte e voce, e Marco Zanotti alla batteria, bombo leguero, cajon, calebasse, pandeiro e percussioni etniche – con un programma di musiche della tradizione sudamericana che raccontano storie e sentimenti universali comuni a tutte le genti e i popoli della terra, come la nostalgia, l’allegria, la malinconia e la passione amorosa. I Del Barrio nascono in Italia nel 2001 dall’incontro tra il polistrumentista Hilario Baggini e il pianista Andres Langer, con l’obiettivo di diffondere un linguaggio personale e creativo che attinge dal folklore argentino.

Seguiranno gli appuntamenti di agosto e settembre.