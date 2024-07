Da luglio a settembre, cinque serate settimanali di proiezioni nelle arene estive del capoluogo e di Fontana con le rassegne “Torre di Babele” e “Cinema Popolare – Fontana Off”

Al via a Sasso Marconi la stagione del cinema all’aperto, che quest’anno si presenta ancora più ricca e carica di novità. Alla tradizionale rassegna curata dall’Amministrazione comunale, “Torre di Babele”, che propone una selezione di film dell’ultima stagione sul grande schermo del Giardino Gimbutas(il giardino della Biblioteca comunale), si affianca infatti il “Cinema Popolare” proposto nella frazione di Fontana dalla locale Pro Loco: due cartelloni complementari che per oltre due mesi, da luglio a settembre, offriranno gli appassionati cinque serate settimanali di proiezioni – dal lunedì al venerdì – per un totale di 26 film da guardare su grande schermo all’aperto, a prezzi più che popolari.

La stagione cinematografica estiva parte oggi, lunedì 1 luglio, con la rassegna “Torre di Babele”. Sedici i film in programmazione, proposti secondo la collaudata formula che prevede due film a settimana e due serate di proiezione per ciascuna pellicola, il lunedì-martedì e giovedì-venerdì: un modoper offrire a tutti la possibilità di assistere alle proiezioni (la capienza del Giardino Gimbutas è infatti limitata a 80 posti).

Ad aprire “Torre di Babele”, lunedì 1 e martedì 2 luglio, è Misericordia, l’ultimo film di Emma Dante: una storia ad alta potenza emotiva, in cui si mescolano degrado, solidarietà, violenza e amore. Si prosegue giovedì 4 e venerdì 5 con Il mio posto è qui: una storia di amicizia ed emancipazione in un luogo e in un tempo – la Calabria del Secondo Dopoguerra – ancora dominati da una radicata cultura patriarcale.

Inizio proiezioni ore 21.30 – Biglietto d’ingresso 3 €

In caso di maltempo, le proiezioni si terranno nell’adiacente Cinema comunale

La rassegna “Cinema Popolare – Fontana Off” parte invece il 10 luglio e ogni mercoledì sera, fino all’11 settembre, propone cult movie e pellicole che si sono trasformate in vere icone sociali e popolari: film da vedere e rivedere, presentati sul grande schermo allestito per l’occasione nella Piazzetta playground del borgo di Fontana, dove nelle sere di cinema, dalle 19, funzionerà anche un bar con aperitivi e piccola cucina (mercoledì 10, giorno d’apertura della rassegna, inaugurazione con crescentine per tutti dalle h 19).

Ad aprire la rassegna “Cinema Popolare – Fontana Off” è I Love Radio Rock, commedia brillante che racconta la storia di un gruppo di dj segregato su una nave pirata inglese nel periodo più florido della storia della musica: gli anni ’60. La rassegna prosegue poi con altri film entrati nella storia del cinema, come “Harry ti presento Sally”, “Quattro matrimoni e un funerale” e “La donna che visse due volte”.

Inizio proiezioni ore 21.30 – Ingresso ad offerta libera