Tanti e imperdibili gli appuntamenti nel calendario del teatro bolognese

Ad aprire la Stagione dei Musical, il 21 e 22 dicembre 2024 è una delle novità del teatro musicale del prossimo anno, Sherlock Holmes – Il Musical, interpretato da Neri Marcorè che si calerà nei panni del più celebre detective di tutti i tempi, nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle nel 1887. Alla guida di un cast di oltre venti performer, in un musical ricco di colpi di scena ed enigmi, trasporterà lo spettatore in una Londra di fine Ottocento, misteriosa e avvolta nella nebbia, come i suoi intrighi. Lo spettacolo è una nuova co-produzione Compagnia delle Formiche e Ad Astra Entertainment.

Il 2025 si apre con una commedia musicale leggendaria della ditta Garinei e Giovannini, I 7 re di Roma, in programma dal 9 al 12 gennaio 2025. Protagonista uno straordinario Enrico Brignano che ripropone in chiave moderna un grande classico, scritto da Luigi Magni e musicato da Nicola Piovani nel 1989, nel ruolo che fu di Gigi Proietti. Attraverso un susseguirsi di travestimenti, canzoni e balli, Brignano interpreta i re fondatori di Roma e, insieme a una Compagnia giovane e brillante, porta in scena una “leggenda musicale” che racconta i primi 244 anni della storia di Roma, in modo leggero e divertente, in un continuo raffronto tra la realtà quotidiana e le origini della città.

Si prosegue con due musical firmati da Massimo Romeo Piparo, nella continuità della collaborazione artistica che il TEA ha col Teatro Sistina: il primo, dal 24 al 26 gennaio 2025, West Side Story, tratto dall’omonimo musical che Arthur Laurents, Leonard Bernstein, Stephen Sondheim e Jerome Robbins crearono nel 1957 ispirandosi al Romeo e Giulietta di William Shakespeare, da cui poi nel 1961 venne realizzato anche il celebre film diretto dallo stesso Robbins con Robert Wise. Lo spettacolo promette intense emozioni, grazie alla grandiosa colonna sonora composta da Leonard Bernstein,suonata dal vivo dall’Orchestra diretta dal Maestro Emanuele Friello, e da una trama dai toni forti, come l’amore contrastato tra due giovani e la rivalità tra due gang contrapposte; il secondo, dal 31 gennaio al 2 febbraio 2025, Tootsie, tratto dal famoso film del 1982 con Dustin Hoffman, per la regia di Sidney Pollack, con musica e testi di David Yazbek, vincitore del Tony Award.

Classificato come una delle migliori commedie di tutti i tempi (American Film Institute), il musical vede protagonisti Paolo Conticini ed Enzo Iacchetti, in un’esperienza coinvolgente che combina divertimento, romanticismo e una sottile irriverenza. Nel 50° anniversario del debutto di uno degli spettacoli più longevi e amati dal pubblico, e nel 50° anno di attività della Sala Europa che inaugurò nell’aprile del 1975 proprio con questa commedia musicale, dal 28 febbraio al 2 marzo 2025 andrà in scenala nuova edizione di Aggiungi un posto a tavola di Garinei e Giovannini, scritta con Jaja Fiastri, con le musiche composte da Armando Trovajoli e le coreografie di Gino Landi.

Un nuovo allestimento che toccherà i principali teatri italiani, con un cast prestigioso, che continuerà ad emozionare il pubblico di ogni generazione: nel ruolo di Don Silvestro Giovanni Scifoni, attore stimato dalla critica e nuovo volto dello spettacolo italiano e Lorella Cuccarini nei panni di Consolazione. “La voce di lassù”, interpretata da Enzo Garinei verrà mantenuta in suo onore. Il 27 e 28 marzo 2025 andrà in scena Rocky – The Musical, prodotto da Fabrizio Di Fiore Entertainment e Roma City Musical in accordo con Music Theatre International, per la regia di Luciano Cannito che cura, oltre le coreografie, anche traduzione e adattamento.

Con musiche e liriche dei premiati Lynn Ahrens e Stephen Flaherty, e libretto di Thomas Meehan, lo spettacolo è adattato dalla sceneggiatura di Sylvester Stallone. Un musical mozzafiato ma allo stesso tempo pieno di poesia, con canzoni straordinarie e splendidi numeri di ensemble. Rocky Balboasarà interpretato da Pierpaolo Pretelli, al suo debutto teatrale, che vestirà i panni del personaggio creato da Stallone. La stagione dei Musical si concluderà il 4 e 5 aprile 2025 con I Tre Moschettieri – Opera Pop, uno spettacolo dove musica, prosa e danza si intrecciano in un racconto coinvolgente ed emozionante con Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci, Graziano Galatone, che ricordiamo essere stati interpreti straordinari nel musical Notre Dame de Paris, e che qui saranno protagonisti nei panni di Athos, Porthos e Aramis. “Tutti per uno, uno per tutti!”, il motto più famoso del romanzo di Dumas, simbolo di un’amicizia incorruttibile, prende nuova vita in questa versione musicale italiana, prodotta da Stefano Francioni e dal Teatro Stabile d’Abruzzo.