Appuntamento domani 4 Luglio nel chiostro quattrocentesco del Museo San Domenico

Prosegue “Sere d’estate ai musei”, il ricco calendario estivo di Imola Musei che fino all’8 settembre animerà il Museo San Domenico e Palazzo Tozzoni con incontri, concerti, visite guidate e aperture speciali.

Il prossimo appuntamento, in programma domani, giovedì 4 luglio alle ore 21.30, nell’affascinante cornice del chiostro quattrocentesco del Museo San Domenico (via Sacchi, 4), sarà la conferenza “Sentire” l’arte medievale: gli oggetti, il pubblico e i suoi sensi con il docente di Storia dell’arte medievale all’Università di Bologna Fabrizio Lollini.

Nel corso della serata si parlerà di come ci si avvicina all’oggetto artistico, attraverso quali tramiti viene vissuto e ci si interrogherà sul ruolo degli altri sensi, oltre alla vista. Nonostante si parli ancora spesso di “arti visive”, l’esperienza dell’arte, soprattutto nel Medioevo, è per definizione sinestetica. Verrà preso in considerazione qualche caso emblematico, celebre (come l’arca di San Domenico a Bologna) o meno noto, in cui l’olfatto, il tatto, il gusto e l’udito compongono assieme al tramite visivo un quadro globale, quasi sempre cinetico e performativo, entro cui si inserisce la fruizione dell’arte medievale.

L’ingresso è gratuito e non occorre la prenotazione (fino ad esaurimento dei posti disponibili).

Fabrizio Lollini, nato a Bologna, professore esperto di storia dell’arte medievale, si occupa principalmente di decorazione libraria e di pittura dal XIII al XV secolo, con incursioni frequenti in altri ambiti di studio, tra cui i rapporti tra arte medievale e contemporaneità e quelli tra arte e cibo. Insegna come docente a contratto Storia dell’arte medievale e Storia della miniatura presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università di Bologna (sede di Ravenna) e presso l’Università “Ca’ Foscari” di Venezia. Dall’1 novembre 2002 è in servizio come ricercatore di Storia dell’arte medioevale presso il Dipartimento di Arti Visive dell’Università degli Studi di Bologna.

La rassegna “Sere d’estate ai musei” è realizzata con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e con la collaborazione di Emilia Romagna Festival; inoltre è inserita nel cartellone di Bologna Estate 2024.

Per info: www.imolamusei.it – 0542 602609 – musei@comune.imola.bo.it