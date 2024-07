Due giorni di appuntamenti in frazione Sassoleone di Casalfiumanese e a San Prospero di Imola

Venerdì 19 e Sabato 20 luglio approda a Sassoleone (Casalfiumanese) e a San Prospero (Imola) In mezzo scorre il Fiume, percorsi fra arte, musica e natura, il festival diretto da Luisa Cottifogli, che crea uno stretto dialogo tra musica, arte e natura in luoghi splendidi dall’Appennino tosco-romagnolo fino alla pianura, fra bolognese e ravennate..

Venerdì 19 a Sassoleone ospiti d’oltreoceano: al calar del sole, alle 19.00, l’agriturismo Manuela (via Sillaro, 7) ospita la tappa bolognese del tour italiano APPennini-APPalachi dei Moonshine Brothers, al secolo Raffaello, Bruno e Gianni Stefanini, trio dalla storia particolare. I tre fratelli Stefanini nascono a San Benedetto Val di Sambro e alla metà degli anni ’70 si appassionano alla musica, in particolare a quella tradizionale americana. All’inizio degli anni ’80 i tre fratelli fondano uno dei primi gruppi di Old Time in Italia. Nel 1983 Raffaello si trasferisce in via definitiva negli USA, dove assume il nome d’arte di ‘Rafe’ e diventa uno dei più famosi musicisti di fiddle (violino, banjo e chitarra) nell’ambito della musica tradizionale nata attorno alla catena dei Monti Appalachi nel versante est degli USA. Musica originata dalle canzoni e dalle melodie da ballo degli immigrati inglesi, scozzesi e irlandesi, poi intrecciate con le culture degli schiavi africani ed altre influenze. Il fratello Bruno è un affermato liutaio e suona il violino. Gianni è uno dei fondatori del gruppo bolognese di bluegrass “Bononia Grass” ed è uno dei più ammirati suonatori di mandolino bluegrass in Italia ed Europa.

Il progetto APPennini-APPalachi, un’unica radice per due grandi tradizioni popolari è organizzato dall’associazione E bene venga maggio di Monghidoro, che si occupa da più di quarant’anni di valorizzare la cultura tradizionale dell’Appennino bolognese. Al termine del concerto è possibile cenare all’agriturismo Manuela, con un menu di prodotti locali (prenotazione cena: 0542 97723 / 338 8058542).

Precede il concerto, alle 17.00 (in partenza dall’agriturismo Manuela) una escursione nella valle del Sillaro, fra cavalli, pascoli e fiume.

Sabato 20 la giornata festivaliera dal titolo Folk e megna pu’ è tutta dedicataagli amanti delle feste di paese “come una volta”. Alle 21.00 presso la piazza di San Prospero (Imola) concerto e balli tradizionali con i Lom de Grèn, collettivo musicale che ha l’obiettivo di coltivare la tradizione musicale antica emiliano-romagnola, con attenzione alle danze “staccate” che venivano ballate dalla gente prima dell’avvento del liscio. Il gruppo , formato da Giancarlo Battilani (violino, cornamusa, voce, direzione danze), Massimo Oppi (chitarra), Maria D’Errico (Fisarmonica), Jacopo Alessandri (ocarina), collabora con ricercatori, musicisti, organizzatori e ballerini per tramandare e diffondere le tradizioni musicali emiliano-romagnole.

Alle 18.00 breve stage di balli “staccati” a cura dell’etno-musicologo e coreologo Giancarlo Battilani.

Completa il programma, il mercatino di artigiani e produttori nel borgo.