Appuntamento venerdì 19 luglio alle ore 21 presso il Parco delle Terme

Emilia Romagna Festival, nell’ambito de Il suono dell’acqua, la rassegna organizzata presso il Parco delle Terme di Castel San Pietro, ospiterà venerdì 19 luglio alle ore 21 il concerto SuMarte – Un’alchimia musicale oltre i confini del tempo, con Arianna Cleri, alla voce e loop station, Marta Celli, all’arpa celtica e loop station, e Massimo Valentini, ai sassofoni, flauti, duduk, percussioni e loop station. Con loro si esibirà l’artista brasiliano Dan Mendonca, in un programma illuminato dall’eclettismo, pensato appositamente per Emilia Romagna Festival 2024, che intreccia tradizioni popolari, folk e cantautorali, in un’arte sonora senza tempo.

SuMarte che da anche il nome all’ensemble, è un progetto musicale coinvolgente, creato attraverso una varietà di arrangiamenti e stili, dalla tradizione sefardita al folk bulgaro. Nato durante la pandemia quando “il mondo era fermo e la musica sembrava bloccata” spiega Massimo Valentini “Marta Celli ed io, abitanti di regioni diverse, ci ritrovammo in quei boschi, il Parco Simone e Simoncello, tra Romagna e Marche. Un’oasi di libertà, tra alberi che tracciavano confini immaginari. Lì, in mezzo a quella natura, nacque SuMarte. Un’esplorazione di suoni popolari, un’unione di passato e futuro, sospesa tra i rami e le foglie. Il nome? Un’idea nata dalla nostra situazione: eravamo separati da confini imposti, ma uniti da, e per la musica. SuMarte, una parola spagnola che significa “unirsi”, come un’aspirazione a suonare, se mai fosse possibile, persino su Marte!” A loro poi si unì Arianna Cleri, completando così la visione del progetto.

Tra i brani in programma, “The Mummers’ Dance” dell’icona della musica celtica Loreena McKennitt, “La Rosa Enflorece”, un’antica canzone sefardita che va indietro nel tempo, raccontando la storia degli ebrei spagnoli espulsi dalla Spagna nel 1492 e le tradizioni musicali che hanno portato con sé. Ci saranno anche “Morenika” un brano che parla di una bellissima donna dai capelli e la pelle scuri la cui attrazione ipnotizza chi la circonda, la mitica “The Sound of Silence” di Simon & Garfunkel, un classico della musica americana, insieme a musiche originali dei SuMarte.

SuMarte è un ensemble musicale formato da tre straordinari talenti: Arianna Cleri, Marta Celli e Massimo Valentini. La loro competenza strumentale e i diversi linguaggi musicali appresi in paesi come Argentina, Brasile, Ungheria, Romania, Turchia e Italia, hanno dato vita a un progetto unico. Le loro esibizioni si caratterizzano per melodie intense, ritmi avvincenti e suoni che passano dal morbido al passionale, trasportando il pubblico in un’altra dimensione. Il loro eclettismo mescola influenze della tradizione popolare, folk e canzone d’autore, creando sonorità nuove e atemporali.

Il concerto sarà preceduto alle ore 19.00 da una visita guidata al Parco delle Terme di Castel San Pietro, un grande spazio di 4000 metri quadrati, immerso nella quiete e nel verde, dove finisce la pianura e iniziano le dolci colline della valle del fiume Sillaro, tra Bologna e Imola. Le acque delle Terme di Castel San Pietro, conosciute fin dal Medioevo, hanno ottenuto il riconoscimento ufficiale del Ministero della Salute, che ne ha certificato le proprietà terapeutiche. Seguirà una degustazione di vini e un aperitivo.

In caso di maltempo: Salone delle Conferenze delle Terme, viale Terme 113/B

Ingresso gratuito, fino a esaurimento posti; non è prevista prenotazione

Incanto dei luoghi: Ore 19 visita guidata al Parco delle Terme (prenotazione a ERF 0542 25747). Seguirà degustazione di vini e aperitivo.