Il grande schermo all’aperto torna mercoledì 17 luglio, come da sempre in forma itinerante ad Anzola e frazioni

La rassegna, organizzata dal Servizio Cultura del comune e dalla Pro Loco di Anzola, fa parte di Bologna Estate 2024, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.

Il cartellone attira da molti anni un pubblico numeroso, registrando un gradimento sempre alto, anche grazie alla collaborazione di Gelato Museum Carpigiani, dell’Associazione Volontari (AVSG) di San Giacomo del Martignone, dei Volontari della Parrocchia di Santa Maria in Strada, degli Amici del Verde di Ponte Samoggia.

“Cinema sotto le Stelle” prevede, per l’estate 2024, due appuntamenti nel prato antistante la Carpigiani, uno nel Parco di via Gasiani a Ponte Samoggia; sosterà a San Giacomo del Martignone a fine agosto per chiudere come ogni anno in bellezza, davanti all’antica Badia di Santa Maria in Strada.



Programma:

Mercoledì 17 luglio alle ore 21.30

Gelato Museum Carpigiani – via Emilia 45 – Anzola dell’Emilia

proiezione del filmI migliori giorni di Massimiliano Bruno.

Con Edoardo Leo, Massimiliano Bruno, Anna Foglietta, Max Tortora, Paolo Calabresi, Luca Argentero.

E’ un film corale diviso in quattro episodi, ognuno dedicato a una festività, e che indaga su come l’animo umano affronti queste feste.

La Carpigiani farà assaggiare ai presenti il suo gelato.



Mercoledì 24 luglio alle ore 21.30

Gelato Museum Carpigiani – via Emilia 45 – Anzola dell’Emilia

proiezione del film Cosa sarà di Francesco Bruni.

Con Kim Rossi Stuart, Lorenza Indovina, Barbara Ronchi, Giuseppe Pambieri, Raffaella Lebboroni, Nicola Nocella.

E’ la storia di Bruno Salvati, che di lavoro fa il regista, ma non ha una carriera sfavillante. Recentemente si è separato da sua moglie Anna, madre dei suoi figli: Adele, 20 anni, e Tito, 17. Dopo aver accusato un malore, l’uomo riceve una diagnosi scioccante: è affetto da una patologia e ha bisogno assolutamente di un donatore…

La Carpigiani farà assaggiare ai presenti il suo gelato.



Mercoledì 31 luglio, alle ore 21.30

Parco di Ponte Samoggia di via Gasiani, in collaborazione con i Amici del Verde di Ponte Samoggia

proiezione del film La prima luce di Vincenzo Marra.

Con Riccardo Scamarcio, Daniela Ramirez, Gianni Pezzolla, Luis Gnecco, Alejandro Goic.

Marco, giovane e cinico avvocato rampante, vive a Bari con la sua compagna Martina e il loro piccolo Mateo di 8 anni. Lei, latino americana, si è trasferita in Italia dopo aver conosciuto Marco. La storia inizia quando il rapporto tra i due è ormai alla fine. Martina vuole tornare a vivere nel suo paese con Mateo ma questa scelta escluderebbe Marco…



Mercoledì 28 agosto alle ore 21

Parco Margherita Hack di San Giacomo del Martignone

in collaborazione con i volontari di San Giacomo del Martignone (AVSG)

proiezione del film Grazie ragazzi di Riccardo Milani

con Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Giacomo Ferrara, Giorgio Montanini, Fabrizio Bentivoglio.

Antonio è un attore, ma non riesce a trovare un lavoro in questo campo. È così che decide di accettare un impiego come insegnante e di tenere un laboratorio teatrale in un carcere; la sua classe sarà composta da detenuti…



Mercoledì 4 settembre alle ore 21

Badia di Santa Maria in Strada – via Stradellazzo 25

in collaborazione con i volontari della Parrocchia di Santa Maria in Strada

proiezione del film The quiet girl di Colm Bairéad.

Con Catherine Clinch, Carrie Crowley, Andrew Bennett, Michael Patric, Kate Nic Chonaonaigh, Joan Sheehy, Tara Faughnan.

Il film è ambientato nell’Irlanda rurale del 1981 e racconta la storia di Cáit, una bambina di nove anni, che proviene da una famiglia problematica, povera, con molti figli e in attesa di un altro bambino. Data la situazione, i genitori decidono di allontanarla durante l’estate e affidarla a una coppia di lontani parenti, Seán e Eibhlín Kinsella.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

In caso di maltempo le date del cinema saranno annullate, ad eccezione dell’appuntamento del 4 settembre (in caso di pioggia si svolgerà all’interno della Chiesa).