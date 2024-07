Ad esibirsi il trio Felisetti, Ghetti e Mannarini in un repertorio che va dal classico al jazz

Lunedì 22 luglio, presso il chiostro di San Francesco di Mordano (BO), Emilia Romagna Festival presenta Una donna per tutte le stagioni, uno spettacolo-concerto a opera dell’attrice Silvia Felisetti, del flautista Massimo Ghetti e della pianista Annalisa Mannarini. Ripercorrendo i 12 mesi dell’anno attraverso una serie di personaggi femminili, il trio lascerà il pubblico emozionato e divertito, sbizzarrendosi tra vari repertori, dalla classica al jazz.

Le stagioni sono da sempre fonte di grande suggestione per gli artisti in ogni campo, dalle arti figurative, alla poesia alla musica. Basti pensare a quel capolavoro assoluto che sono le Stagioni di Vivaldi. Sulla stessa linea, Una donna per tutte le stagioni ripercorre i 12 mesi dell’anno attraverso personaggi femminili, variando tra il divertito e il semiserio, grazie alla versatilità interpretativa di Silvia Felisetti e alla capacità di improvvisazione del duo composto da Massimo Ghetti al flauto e da Annalisa Mannarini al pianoforte. Questi personaggi femminili hanno un legame particolare con ognuno dei mesi: in questo modo i musicisti hanno la possibilità di sbizzarrirsi e sorprenderci con brani scelti tra i vari repertori, dalla musica classica, alla canzone, al jazz, alla colonna sonora, dando vita a uno spettacolo originale che celebra i 12 mesi dell’anno.

A sostenere la parte della voce recitante sarà Silvia Felisetti, diplomata in canto presso il conservatorio Boito di Parma. Felisetti svolge da anni un’intensa attività concertistica attraverso diversi generi, dalla musica da camera all’opera lirica, dal musical all’operetta genere nel quale è particolarmente apprezzata per la sua versatilità interpretativa che l’ha vista protagonista sui palcoscenici di tutta Italia, e grazie alla quale le recensioni uniformemente ne sottolineano la grande verve interpretativa e l’ottimo livello di preparazione vocale.

Massimo Ghetti dopo il diploma di flauto, conseguito presso il Conservatorio G. Rossini di Pesaro, ha vinto numerosi premi nazionali e internazionali, collaborando con prestigiose orchestre italiane. Si dedica allo studio e alla registrazione di repertori contemporanei con l’ensemble Istantanea.

Suona in duo con la pianista Annalisa Mannarini, con la quale sviluppa progetti inediti partendo da brani originali per flauto e pianoforte con lo sguardo rivolto verso la sperimentazione e l’improvvisazione contemporanea. La stessa Annalisa Mannarini vive la propria esperienza artistica aldilà degli steccati stilistici e dei generi. Il suo repertorio spazia dal classico al contemporaneo e all’improvvisazione. Ha suonato al Festival di musica contemporanea di Madrid, ha fatto tournée in Portogallo, Stati Uniti, Taiwan e Cina, dove è stata invitata a suonare in qualità di visiting professor presso l’Università di Linyi. Scrive arrangiamenti, composizioni per il teatro e cortometraggi. È stata una dei curatori delle note introduttive del disco dedicato a Ennio Morricone e Nino Rota del saxofonista Marco Albonetti registrato per la prestigiosa etichetta londinese Chandos Records.

In caso di maltempo il concerto si svolgerà al Teatro Comunale, via Sant’Eustacchio 18

Ingresso gratuito, fino a esaurimento posti; non è prevista prenotazione