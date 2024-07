Dall’1 all’8 settembre 2024, oltre 100 eventi a ingresso gratuito in una settimana in oltre 40 luoghi della città: ecco il programma della 28esima edizione di Imola in musica

La prima settimana di settembre, da domenica 1 a domenica 8, la città risuonerà delle note dei 101 concerti di Imola in musica, la manifestazione organizzata dal Comune di Imola, giunta quest’anno alla sua 28esima edizione. Gli eventi in cartellone saranno in tutto 125, compresi gli appuntamenti collaterali che arricchiscono il festival musicale con incontri, mostre, proiezioni, mercatini e proposte culinarie.

Musica al centro: una formula consolidata

Dall’alba a notte fonda, negli spazi del centro storico con incursioni nei parchi cittadini, musicisti affermati e giovani artisti proporranno i generi musicali più diversi – pop, rock, dj set, classica, jazz, folk, blues, ritmi etnici – in un ricco programma di eventi a ingresso libero: una formula consolidata, premiata ogni anni dai visitatori che affollano Imola per la kermesse (nel 2023 è stata registrata una media di circa 17 mila visitatori per sera nelle giornate dal giovedì alla domenica, con punte stimate di affluenza intorno alle 22 mila persone nelle serate del concerto dei Tiromancino e del dj set).

Imola in musica ha ottenuto ancora una volta l’importante riconoscimento del marchio di qualità EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe), la rete che raggruppa i migliori festival culturali europei. La Regione Emilia-Romagna e la Città Metropolitana di Bologna hanno confermato anche quest’anno il proprio patrocinio e sostegno. Il festival fa parte di Bologna Estate 2024, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.

“Imola in musica anche quest’anno accetta la sfida meravigliosa di rendere la città un palcoscenico diffuso dove ascoltare musica insieme, in modo informale – raccontano il sindaco Marco Panieri e l’assessore alla Cultura, Politiche giovanili e Legalità, Giacomo Gambi –. Lasciamoci trasportare dal suono nelle piazze, dai ritmi nei chiostri e nei teatri, dalle melodie tra i palazzi e i parchi, pronti ad accogliere tutto quello che solo la musica sa offrire. Nella geografia di Imola in musica si coniugano felicemente generi diversi, sono protagonisti artisti conosciuti e nuovi talenti, si fondono tradizione e sperimentazione, con prospettive sempre nuove. La musica è un prisma attraverso il quale guardare la contemporaneità con sguardi diversi, unici e singolari, come lo sono le interpretazioni che ci offrono i musicisti. Rivolgiamo il nostro grazie più sincero a tutti coloro – sponsor, associazioni, volontari, servizi comunali, attività commerciali – che con attenzione, energia e progettualità condivisa hanno lavorato senza sosta a questa ventottesima edizione; solo dall’impegno comune e dal lavoro di tanti artisti e tecnici possono derivare occasioni culturali di livello, con la possibilità di intrecciare storie, mondi ed esperienze. Convinti che nessun linguaggio al mondo parli di bellezza, speranza e pace più della musica, auguriamo a ciascuno il piacere di costruire il proprio percorso musicale tra gli oltre cento appuntamenti proposti”.

Un’edizione spettacolare con i maxischermi

Le migliaia di spettatori che si riversano a Imola nei giorni del festival troveranno una grande sorpresa in piazza Matteotti, anzi due: ai lati del palco principe dalla manifestazione saranno installati due maxischermi verticali di 2,5 metri di base per 4 di altezza. Questo potenziamento della dotazione tecnologica contribuirà a fare vivere al pubblico un’esperienza immersiva nella musica.

L’inaugurazione al sorgere del sole

Il debutto di Imola in musica è ormai da tradizione affidato al Concerto all’alba,che quest’anno giunge alla sua nona edizione. Domenica 1° settembre, alle ore 6 sul prato centrale in alto del parco Tozzoni, il Beltrani Modern Piano Trio suonerà un concerto per pianoforte (Pietro Beltrani), violino (Daniele Negrini) e violoncello (Tiziano Guerzoni) in un’esperienza unica di fusione tra la musica classica e la musica dei nostri giorni, partendo da George Gershwin per arrivare alla musica da film di Ennio Morricone e John Williams attraverso la musica dei grandi cantautori.

Torna la rassegna Musica, musiche

Dopo il fortunato esordio dell’anno scorso, viene riproposta la rassegna intitolata Musica, musiche curata dal Centro giovanile Ca’ Vaina e Fabio Ravaglia: un percorso nello straordinario mondo delle molteplici culture musicali provenienti dai diversi continenti, che compongono il nostro comune immaginario sonoro. Tutto questo in tre viaggi musicali guidati da Marco Boccitto – giornalista, musicologo e conduttore radiofonico di Rai Radio3 –, nella doppia veste di dj a inizio serata e di conduttore che intervista autori e artisti prima dell’esibizione dal vivo.

Si comincia giovedì 5 settembre a Ca’ Vaina con la serata dedicata al punk: protagonisti i fratelli Severini dei GANG, la celebre band nata alla fine degli anni ’70 ispirandosi ai Clash, poi virata verso il folk mantenendo testi fortemente politicizzati e una particolare attenzione per il combat rock. Boccitto dialogherà con Marino e Sandro Severini partendo dal libro di Marino Quel giorno Dio era malato, raccolta di racconti e memorie che mescola ricordi, fantasie e canzoni dei Gang.

Venerdì 6 e sabato 7 settembre Musica, musiche si sposta nel parco del Verziere delle monache, sempre secondo la formula dj set, talk e concerto dal vivo con la possibilità di sorseggiare un drink e assaggiare specialità africane. Al centro della serata di venerdì c’è la musica di Capoverde: Boccitto dialogherà con Maria De Lourdes Jesus, scrittrice e giornalista per Rai Tg2 e Rai Radio1, e col fotografo e autore di reportage Marzio Marzot; a seguire, i concerti di Mar Sea Azul e di Lisa Manara. La rassegna si conclude sabato con la musica del Brasile, con l’intervento di Barbara Casini cantante, chitarrista, cantautrice e autrice del libro Se tutto è musica. Pensieri e parole dei compositori brasiliani tra racconti, aneddoti e musica live e con il concerto di Dona Sara e seus dois maridos.

Gli appuntamenti tradizionali

Nella giornata di venerdì 6 settembre il tradizionale appuntamento con i Canterini e Danzerini Romagnoli che si esibiranno in Piazza Mirri con lo spettacolo Romagna mia. Si riconferma anche per questa edizione Gocce di musica per la solidarietà, il contest per band emergenti organizzato da Avis Imola in collaborazione con il settimanale Sabato Sera – giunto quest’anno alla sedicesima edizione –la cui serata finale è prevista per domenica 8 settembre in piazza Medaglie d’Oro. Nella stessa giornata, nel pomeriggio, torna Il Grillo D’oro con Imola in musica galattica, uno spettacolo per tutti i bambini che raccoglie i cori della Galassia dell’Antoniano all’interno del Teatro Stignani.