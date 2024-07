Al Giardino delle Popolarissime sul grande schermo si celebra la passione per lo sport

La seconda edizione di “Si gira!”, la rassegna gratuita di cinema itinerante nei quartieri si chiude al Giardino delle Popolarissime nel quartiere Porto-Saragozza. Collocato in posizione centrale lungo la direttrice della cultura che si snoda tra il DumBO e la Manifattura delle Arti, il Giardino è il simbolo della rinascita di un distretto, rigenerato grazie al coinvolgimento della cittadinanza e a interventi di welfare abitativo, culturale e di comunità promossi dal Comune di Bologna in collaborazione con Acer e Fondazione IU Rusconi Ghigi.

Appuntamento dal 23 al 28 luglio con una programmazione tutta dedicata allo sport nel cinema, tra passioni, sogni, drammi e ambizioni: martedì 23 luglio il primo film della saga di Rocky di John G. Avildsen, uscito nel 1976, che diede fama mondiale a un – fino ad allora – semi sconosciuto Sylvester Stallone, che vinse l’Oscar come sceneggiatore e come attore per lo stesso film eguagliando Orson Welles e Charlie Chaplin. Un ring, quello di Rocky, sul quale si combatte non solo un match tra due atleti ma la realizzazione del sogno americano di impegno, rivalsa e successo.

Il pugilato, questa volta al femminile, è protagonista anche di Million Dollar Baby di Clint Eastwood, in programma mercoledì 24 luglio. La storia del rapporto tra il vecchio allenatore Frankie, interpretato dallo stesso Eastwood, e la giovane promessa Maggie Fitzgerald interpretata da Hillary Swank si è aggiudicata quattro statuette, tra le quali quelle come Miglior film e Migliore regia, agli Oscar del 2005.

Tra Bollywood e cinema occidentale si muove Sognando Beckham, in programma giovedì 25 luglio, della regista anglo-indiana Gurinder Chadha, storia di amicizia, pregiudizi e passioni calcistiche per uno dei film di formazione di maggior successo degli ultimi anni.

Margot Robbie è la protagonista di Tonya, film drammatico diretto da Craig Gillespie, biopic ispirato alla storia vera di Tonya Harding, pattinatrice statunitense al centro di uno dei più famosi scandali sportivi della storia, accusata dell’aggressione alla rivale Nancy Kerrigan prima delle Olimpiadi del ’94, in programma venerdì 26 luglio.

Sabato 27Rush di Ron Howard, che racconta la rivalità, esplosa negli anni Settanta, tra i due piloti di Formula 1 più forti del momento, James Hunt (Chris Hemsworth) e Niki Lauda (Daniel Brühl).

La rassegna non poteva che concludersi con un omaggio al basket, vicino al nuovissimo playground che il progetto di riqualificazione ha voluto portare al centro del Giardino: domenica 28 luglio sarà infatti proiettato Space Jam, titolo del 1996 diventato un classico, con Michael Jordan che aiuta i Looney Tunes. Un film pioneristico che utilizza la tecnica mista, con attori in carne e ossa – tra cui molte stelle dell’NBA – e personaggi del mondo dell’animazione.

Tutte le proiezioni, con inizio alle 21.30, sono gratuite e ad accesso libero. In caso di pioggia le proiezioni verranno annullate.

Tutte le informazioni su bolognaestate.it