#JustRead è la libreria itinerante per tutti dell’associazione Equi-libristi

#JustRead è una libreria su quattro ruote, maneggevole e poco inquinante, che porta i libri recuperati dai volontari dell’associazione dove le persone non si aspettano di trovarli, è un mezzo pratico e versatile che si trasforma in una libreria i cui libri sono tutti, rigorosamente, in regalo.

Questa libreria itinerante, quest’estate, viaggerà per paesi e sagre dell’Appennino grazie a un progetto elaborato insieme da Equi-libristi e Città metropolitana di Bologna nell’ambito del Patto per la lettura di Bologna.

Equi-libristi è un’associazione no-profit nata oltre 10 anni fa con l’idea di restituire a nuove letture libri che verrebbero dimenticati o, peggio, mandati al macero, con l’idea che A ogni libro viene regalata la possibilità di continuare a raccontare la storia (o le storie) che racchiude tra le sue pagine. La formula dell’attività è molto semplice: gli Equi-libristi recuperano libri e li distribuiscono, gratuitamente. La differenza sta nel come lo fanno: con cura, con costanza, dedizione e con quell’interesse autentico capace di sviluppare idee e nuovi obiettivi.

In quattordici anni di attività hanno raccolto oltre 100 mila libri. Tutti i volumi, che sono conservati come prima tappa nei loro magazzini, vengono poi selezionati e smistati verso le tante #Bookstations in giro per la città, il più delle volte in luoghi fisici dove si trovano persone in attesa: studi medici, dentisti, bar, piscine, sale d’attesa, spalti di piscine, ambulatori, ma anche mini-librerie all’aperto o spazi urbani recuperati ad hoc. Non punti di scambio, come semplici bookcrossing, ma vere e proprie postazioni presidiate e rifornite regolarmente dai volontari dell’associazione.

Al fine di sostenere la totale gratuità di queste azioni, gli Equi-libristi gestiscono alcuni spazi nei quali i libri vengono proposti in offerta libera. Oltre all’appuntamento mensile di Accendere la lettura, al Mercato Ritrovato, dove è possibile incontrarli insieme alle Letture Mobili dell’Associazione Malippo, i libri si possono trovare anche presso la neonata SantAppbookstation o nella loro Equi-libreria, presso Spazi099, in via Curiel.

Le riflessioni maturate dopo tanti anni di attività hanno permesso all’Associazione di mettere a fuoco alcuni punti:

– la lettura stimola sempre interesse, soprattutto quando la si incontra in luoghi consueti, ma dove i libri sono inattesi. E questo funziona in particolar modo per le persone giovani.

– non solo le statistiche nazionali, ma anche l’esperienza diretta dimostra come la lettura non sia accessibile a tutt* allo stesso modo, anche a causa della distanza o assenza di presidi culturali come biblioteche, librerie. Questo accade soprattutto in periferia dove chi vuole leggere ha a disposizione solo una edicola o una cartoleria, con evidenti limiti di scelta, dati anche dall’aumento del costo dei libri

– attenzione per la sostenibilità: la filiera del libro ha un costo anche per l’ambiente e un libro è la rappresentazione plastica della circolarità. L’attenzione all’impatto ambientale delle nostre azioni è un fattore di grande importanza, non solo per le persone giovani.

Gli Equi-libristi hanno aderito fin dal primo anno al Patto per la lettura di Bologna, nel cui ambito hannosottoscritto diversi patti di collaborazione e avviato numerose attività.

Condividendo con l’ufficio di coordinamento del Patto per la lettura le loro riflessioni e l’idea del progetto #JustRead, si è giunti all’ ideazione di un calendario studiato per raggiungere quei territori della Città Metropolitana più distanti da librerie e biblioteche, dove si fa più pressante la necessità della lettura, e dov’è più importante portare libri per promuovre storie e lettura, strumenti inclusivi e di avvicinamento tra le culture.

Grazie alla collaborazione dei Distretti Culturali della Città metropolitana di Bologna è stato messo a punto un primo calendario con cadenza mensile, fino a fine estate e una rete di collaborazioni con soggetti e organizzazioni locali.

#JustRead diventa così anche un luogo fisico, vivace e accogliente, dove realizzare attività ed eventi in collaborazione con le realtà del territorio e con le amministrazioni.