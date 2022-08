Rispetto ai dati di chiusura dell’esercizio 2021, nei primi sei mesi del 2022 la banca ha registrato una crescita dell’utile del 30%, mentre il patrimonio netto e i mezzi amministrati hanno segnato un +4%

Prosegue la crescita di BCC Felsinea, che chiude il primo semestre 2022 con un utile di 6,6 milioni, mezzi amministrati che sfiorano i 2,4 miliardi e il patrimonio netto che supera i 111 milioni di euro. Eccellenti risultati che si riflettono positivamente sugli indicatori che misurano i vari ambiti di salute della banca: la capacità economica, con un Cost Income al 46,3%; la qualità del credito, con i crediti deteriorati in netta diminuzione e coperti per oltre il 77%; la solidità patrimoniale, con il CET1 Ratio al 21,11%.

In uno scenario economico incerto per inflazione, costi energetici, tensioni geo-politiche e la pandemia da Covid-19 ancora sullo sfondo, BCC Felsinea non ha fatto mancare il sostegno alle imprese e alle famiglie, con un incremento degli impieghi del 6% rispetto al 31.12.2021, ben superiore a quanto registrato nel sistema a livello regionale e nazionale (1,4%).

Significativi anche i dati del comparto assicurativo, tutti in forte crescita, che confermano la capacità di consulenza ed affiancamento ai clienti in un contesto nel quale la protezione è fondamentale e necessaria.

“Questi risultati vanno oltre le aspettative – commenta il Direttore Generale Andrea Alpi – e sono frutto di scelte strategiche lungimiranti, competenza e professionalità dei collaboratori che interpretano al meglio il ruolo di una banca del territorio orientata al concreto sostegno dell’economia reale e allo sviluppo di relazioni con famiglie ed imprese che qui vivono e operano. In questo contesto, non è mancato anche il sostegno al Terzo Settore, con erogazioni alle associazioni che svolgono attività di utilità sociale per oltre 250mila euro. Ancora una volta i numeri ci confermano che fare banca in modo responsabile e attento a persone, territori e ambiente è una scelta premiante per il futuro delle nostre comunità.”