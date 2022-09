Nonostante le difficoltà causate dall’andamento dei contagi da Covid-19, ampiamente superato il tetto delle 5.000 giornate promozionali e grande successo per il concorso a premi. Per il 2022-2023 programmate iniziative lungo tutto l’arco dell’anno, già a partire da settembre

Obiettivo centrato: sono oltre 5.400 le giornate promozionali organizzate entro il 31 agosto 2022, data che segna la fine della seconda annualità di IN&OUT, il progetto di Apo Conerpo (cofinanziato dalla Comunità Europea) per promuovere la qualità, la salubrità e la sostenibilità della frutta e della verdura europee e valorizzare il ruolo delle Organizzazioni di Produttori a livello comunitario. Sono più di 450 i punti vendita coinvolti nei tra Paesi target (Italia, Austria e Danimarca) e oltre 11.000 i consumatori partecipanti al concorso online che si aggiungono alle migliaia raggiunte e coinvolte durante ogni singola giornata di iniziative promozionali in-store.

“Stante il difficile andamento dei contagi che ha reso lo sviluppo delle iniziative nei punti vendita molto più complesso, il bilancio della seconda annualità di progetto è ampiamente positivo – commenta il presidente di Apo Conerpo, Davide Vernocchi –: alla data del 31 agosto 2022 avremo svolto oltre 5.400 giornate promozionali nei tre Paesi. Negli ultimi 12 mesi, per l’Italia sono stati convolti gli store sul territorio nazionale delle cooperative del Gruppo Conad, del Gruppo Coop e del Gruppo Arena a cui si affiancano le iniziative in ben 107 negozi Bilka e Fotex in Danimarca. Arrivati a conclusione di due delle tre annualità del progetto, nonostante le sfide della pandemia, possiamo dirci soddisfatti. In particolare, gli ultimi mesi ci hanno visto porre l’attenzione sul ruolo cruciale che la frutticoltura può avere nella lotta al cambiamento climatico: informare i consumatori su questo fronte, in una delle estati più calde e siccitose di sempre, non può che avere risvolti positivi in termini di maggiore consapevolezza della popolazione e di valorizzazione dell’impegno che i nostri produttori pongono quotidianamente per portare sulle tavole frutta e verdure buone, salubri ma, soprattutto, sostenibili e amiche dell’ambiente”.

Il primo settembre prenderà il via la terza e ultima annualità che terminerà il 31 agosto 2023: “Restrizioni legate al Covid-19 permettendo – prosegue Vernocchi –, a partire già da questi giorni e per i prossimi mesi saremo impegnati nella valorizzazione dell’ortofrutta tipica di questa stagione, con una particolare attenzione a kiwi, mele, pere, uva da tavola: la presenza di IN&OUT nei punti vendita sarà ancora più costante e incisiva, così come quella sui media di settore e generalisti”.

Positivo, infine, anche il bilancio del concorso “Vinci in leggerezza”: “Dopo l’ottimo riscontro del contest 2021 abbiamo scelto di proseguire con questa iniziativa che ci permette di valutare gli impatti sul consumatore del progetto e di promuovere forme di alimentazione sana e gustosa fra i consumatori – prosegue Vernocchi -. Il concorso 2022 ci ha permesso di raccogliere oltre 11.000 nuovi questionari di opinione nel periodo dal 15 aprile al 15 luglio 2022. Tanti sono stati i consumatori che si sono cimentati nel breve quiz online sul sito del progetto IN&OUT con l’obiettivo di essere uno dei fortunati vincitori di una delle vaporiere multicottura a marchio Beper. Per l’ultima annualità stiamo studiando una nuova coinvolgente proposta che sarà annunciata nelle prossime settimane”.

Tutte le informazioni sul progetto e gli aggiornamenti sulle prossime attività, oltre a tante gustose ricette e proposte per valorizzare al meglio l’ortofrutta europea sono disponibili sul sito:www.ineout.eu