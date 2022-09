Dopo i lavori di ristrutturazione ha riaperto il supermercato Crai Belle Arti di Bologna

Ha riaperto oggi, giovedì 8 settembre, il nuovo Crai Belle Arti di Bologna, dopo una ristrutturazione che ha completamente rinnovato lo storico punto vendita della zona universitaria. L’operazione rientra in un più ampio progetto di espansione che, ormai da diversi mesi, vede protagonista Ama Crai Est, società cooperativa della grande distribuzione con sede a Montebelluna e soci e punti vendita in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana e Marche.

Grazie ai lavori di ristrutturazione, durati due settimane, il punto vendita di via Belle Arti ha riaperto sotto una veste completamente rivista, con una nuova disposizione dei prodotti e degli spazi interni. Presente dal 1950 nel cuore della zona universitaria di Bologna, il supermercato è punto di riferimento non solo per famiglie e residenti del quartiere, ma anche per i tanti studenti che frequentano la zona, con un assortimento molto ampio di prodotti per ogni esigenza.

Punto di forza del negozio è il curato reparto freschi che propone oltre 20 tipi di panini farciti, specialità della casa, e un vasto assortimento di piatti pronti da asporto. Il punto vendita, inoltre, offre anche la possibilità di fare la spesa online con consegna a domicilio.