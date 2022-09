Indette il 17 e il 24 settembre due giornate per incontrare possibili futuri collaboratori, per l’apertura del nuovo Eurospar a Ozzano dell’Emilia e per gli altri negozi di Bologna e provincia

Aspiag Service Srl ha indetto due Job Days, in collaborazione con l’agenzia per il lavoro ADHR Group, nelle giornate di sabato 17 settembre ad Ozzano dell’Emilia e sabato 24 a Bologna.

L’azienda – concessionaria del marchio Despar, Eurospar e Interspar nel Triveneto, in Emilia Romagna e in Lombardia – conta ad oggi oltre 8.500 dipendenti e fa parte del gruppo SPAR Austria, la più grande realtà territoriale all’interno di SPAR International, a fianco alle concessionarie SPAR di Austria, Slovenia, Croazia e Ungheria.

Aspiag Service Srl, che contribuisce a fare del marchio con l’abete il brand retail più diffuso al mondo presente in quattro continenti e in ben 48 Paesi, promuove fattivamente il legame profondo con il territorio e con le persone e ha visto, negli ultimi anni, un particolare sviluppo in Emilia Romagna; oggi è presente in Regione con 5 negozi ad insegna Despar, 14 Eurospar e 7 Interspar, a gestione diretta.

Nuovo fiore all’occhiello sarà l’apertura di un Eurospar ad Ozzano dell’Emilia, per il quale l’incontro con i candidati sarà il 17 settembre in via Emilia Levante 79 ad Ozzano, presso il gazebo dedicato. Il nuovo punto vendita vedrà occupate circa 35 persone nei reparti gastronomia, pescheria, macelleria, ortofrutta, scatolame, cassa. L’obiettivo è quello di incontrare candidati sia con esperienza nel settore della GDO sia senza un pregresso nel comparto, ma seriamente motivati a intraprendere un nuovo percorso professionale, part time o full time, con contratti che potranno essere sia a tempo determinato sia indeterminato.

Persone che vogliono cambiare lavoro all’interno del settore, così come lavoratori che vengono da altre esperienze o neo diplomati, saranno i candidati attesi anche al Job Day del 24 settembre a Bologna, presso l’Interspar di Bologna in via dell’Industria 12, per iniziare a lavorare in un ambiente di respiro internazionale e orientato alla crescita delle proprie risorse.

L’azienda sta cercando anche autisti trasporto merci con patente CE e CQC per il Centro Distributivo di Castel San Pietro.

Aspiag Service Srl ha scelto i Job Days per essere concretamente presente e vicina al territorio e per conoscere di persona i propri collaboratori, mettendo il rapporto umano al centro del valore del proprio operare.

“Riteniamo sia fondamentale per tutti avere relazioni dirette con le persone”, spiega Sara De Lissandri, ufficio selezione area vendite di Aspiag Service Srl, che continua: “Invitiamo chi cerca un nuovo lavoro, flessibile stimolante e continuativo, a presentarsi ai nostri Job Days”.

Per registrarsi al Job Day di interesse è sufficiente cliccare qui o consultare questa pagina – Link esteso: https://www.adhr.it/despar- job-days.