Appuntamento dal 17 al 19 novembre presso FICO Eataly World

WomenX Impact, l’evento internazionale più atteso dell’anno sull’empowerment, la leadership e l’imprenditoria femminile, annuncia il programma completo dell’edizione 2022. Il palinsesto è in costante crescita ed evoluzione, ma già ricco di molti nomi e aziende autorevoli tra le quali Eni, Unilever, LinkedIn, Sky, Cisco, Meta (Facebook), Wella, Amazon Web Services, Nestlé, YouTube, Iveco, Benefit Cosmetics, Luxottica, Banca Mediolanum, Tik Tok e molte altre, pronte a raccontarsi e raccontare i propri progetti, casi studio e storie d’eccezione ad un pubblico altrettanto motivato a realizzare i propri.

La missione di WomenX Impact è infatti proprio quella di ispirare, formare e stimolare positivamente le donne (e non solo) a realizzare i propri obiettivi di carriera ma anche a diventare persone migliori, ma anche quella di aiutare le aziende a migliorare i processi e le strategie interne di attrazione dei talenti, di gestione del gender e del salary gap e delle dinamiche relative al contesto Diversity & Inclusion a 360 gradi.

Per scoprire il programma completo e in costante aggiornamento sul sito ufficiale a questo link: https://www.womenximpact.com/programma-wxi-2022/.

In arrivo da tutto il mondo (Sydney, Bruxelles, Parigi, Londra, Stati Uniti..) speaker di altissimo livello come Annalisa Muccioli, Chief Executive Officer di Eni Progetti, Chiara Longhi, Digital Innovation Lead di Amazon Web Services Cristina Macina, Corporate Communication Director di Nestlè ’UK & Ireland, Sara Panza, General Manager di GROM e Gaia Passerini, Head of Social Media di WINDTRE ; e poi ancora Milena Sgaramella, Head of Content a Luxottica, con uno speech su imprenditoria femminile e leadership, Eleanor Cavanagh-Lomas, VP for People & Communities, Cisco EMEA, che parlerà di lavoro ibrido ed empatia, Alice Taylor, HR & Communications Director Unilever Italy che racconterà il vero significato di lavorare con uno scopo.

“Sarà un importante momento di crescita, di riflessione e di stimoli per tutti. Ritengo che molte donne abbiano grandi potenzialità e grandi competenze, che troppo spesso non vengono valorizzate abbastanza oppure sono loro stesse ad autolimitarsi. Questa iniziativa ha dunque questa missione: riuscire a far partire un cambiamento che possa permettere a sempre più donne di ricoprire posizioni di leadership ma anche di riuscire a sentirsi soddisfatte imparando a mettersi in gioco e a tirare fuori dal cassetto quei sogni che per troppo tempo sono rimasti sepolti o sono stati trascurati anche solo per paura di uscire dalla comfort zone” aggiunge Eleonora Rocca, fondatrice e Managing Director dell’evento.

Anche le nuove generazioni saranno al centro del programma con Alessandra Mariani, Head of Brand Strategy SEU e co-Lead of Women TikTok EMEA che ispirerà il pubblico di WXI con storie e casi studio di chi oggi sta utilizzando questa piattaforma per lanciare business online e progetti innovativi oppure Lucia Cavaciuti, Account Manager & Lead of Women presso Amazon Web Services Italia che racconterà come colmare il gender gap nel tech per una cultura dell’innovazione e ancora Mattia Voltaggio, Head di Joule, School for Entrepreneurship & Head of Brand Communication di Eni che racconterà il dietro le quinte del progetto Joule ovvero la scuola di Eni per l’impresa che ha come missione quella di supportare la crescita di imprese sostenibili attraverso percorsi dedicati alla formazione di una nuova generazione di imprenditori e all’accelerazione di startup.

Non mancheranno le storie di successo, come quella di Claudia Mariani, Operations Director a Meta (Facebook) o quella di Tonia Cartolano, Vice Caporedattore & Anchor a Skytg24 e di Danila De Stefano, CEO and Founder di Unobravo.

Un focus importante poi sarà quello dato alla Comunicazione, con tra gli altri, gli speech di Bianca Arrighini e Livia Viganò Co-Founder di Factanza Media e Daniela Cerrato, Brand Manager Mass Market di Mondadori Media.

Ai keynote speech su main stage si alterneranno panel di approfondimento su moltissimi temi di ultima generazione – sostenibilità ambientale, sport, materie STEM, design thinking, social media, industria creativa, mondo dei dati, influencer marketing e molto altro – uniti da un unico filo rosso: dare voce al potenziale inespresso delle donne in questi settori chiave per il futuro e proporre soluzioni concrete per poter immaginare insieme un futuro migliore .

Sarà poi presente una Workshop Arena, dedicata a laboratori di formazione, grazie ai quali il pubblico avrà l’occasione di mettersi in gioco con esercitazioni pratiche al fine di ampliare le proprie competenze personali e professionali su quattro principali macroaree: risorse umane e percorsi di carriera, business e imprenditoria, marketing e comunicazione e infine, crescita personale e soft skills. Momenti di sperimentazione di nuove strategie aziendali e metodologie come quella della LEGO® Serious Play®.