Dai formaggi al caffè, dal packaging alle t-shirt, fino ai biscotti alla mortadella per cani: la Camera di Commercio di Bologna porta a Marca by BolognaFiere dieci aziende di eccellenza del territorio cittadino che hanno in comune sostenibilità e attenzione all’ambiente.

La Camera di Commercio di Bologna porta a Marca by BolognaFiere dieci aziende del territorio cittadino pronte a esporre i propri prodotti d’eccellenza all’unica fiera italiana dedicata alla marca commerciale, la grande vetrina dove i produttori e le grandi insegne della Distribuzione Moderna possono incontrarsi, aggiornarsi, fare business. L’edizione numero 19 di Marca by BolognaFiere, in programma oggi e domani al quartiere fieristico di Bologna, conta oltre 900 espositori su 23.000 metri quadrati e 22 insegne della Distribuzione Moderna nel Comitato Tecnico Scientifico. Le aziende specializzate nel food sono circa 650. In crescita il settore non food (con circa 250 espositori), soprattutto nell’ambito del cura casa e cura persona.

La Camera di Commercio di Bologna, anche grazie al cofinanziamento di BolognaFiere, patrocina e partecipa alla manifestazione con dieci imprese bolognesi che partecipano all’evento negli stand messi a disposizione per la collettiva, all’interno del padiglione 28. Prodotti diversi ma un comune denominatore: l’ecosostenibilità e l’attenzione all’ambiente e alla salute.

Della collettiva fanno parte:

ABC GADGETS, con una ricca selezione di prodotti e soluzioni ecosostenibili per offrire nuove opportunità di comunicazione green alle aziende della Distribuzione Moderna: articoli promozionali e gift ecologici adatti ad accompagnare attività di sampling, couponing, concorsi a premio e collections;

A.G.E.R. ASSOCIAZIONE GRANARIA EMILIANA ROMAGNOLA, concessionario della Camera di commercio per la gestione della Borsa Merci. La Borsa Merci di Bologna, il cui mercato si svolge settimanalmente ogni giovedì, costituisce un importante punto di riferimento per chiunque operi nel settore dell’agricoltura e dell’industria di trasformazione dei cereali, semi oleosi e materie prime per l’alimentazione animale. All’A.G.E.R. fanno capo più di 700 operatori commerciali fra cui agricoltori, commercianti, mediatori, industriali del settore molitorio e zootecnico;

AGRIMOLA, azienda di Casalfiumanese specializzata nella lavorazione di castagne e marroni e in particolare di marroni freschi e marroni pelati cotti a vapore, e nella surgelazione flow freeze di frutta fresca;

ARCHIMEDE R&D, azienda di Bologna che produce anticalcari e detergenti riducendo al minimo l’uso di sostanze chimiche e il loro impatto sulla salute e sull’ambiente;

ARTI GRAFICHE REGGIANI, azienda di Ozzano dell’Emilia che produce ECO–LOGIKO, un sistema di apertura, chiusura e antieffrazione, applicabile a qualsiasi astuccio in cartoncino;

DUE ERRE BOOBY, azienda di Calderara di Reno specializzata in snack e biscotti per cani. Presenterà a Marca i biscotti per cani al gusto di mortadella;

CASEARIA DI SANT’ANNA, azienda di Anzola dell’Emilia che produce parmigiano reggiano biologico con attenzione alla sostenibilità della filiera e al benessere animale e in vari formati di confezionamento;

FANTASILANDIA, azienda di Pieve di Cento che produce e fornisce articoli ed abbigliamento personalizzato da oltre 20 anni. Dispone di diverse tecniche di personalizzazione: stampa (serigrafica, digitale, tampografica), ricamo, incisione, transfer. Presenterà la nuova linea di prodotti legati al settore agroalimentare;

FILICORI ZECCHINI, torrefazione con sede ad Osteria Grande. Presenterà tre referenze di caffè macinato fresco di alta qualità per la casa: un caffè non sottovuoto, ma confezionato con azoto per garantire una conservazione dell’aroma e della freschezza a lungo;

LA MEDITERRANEA, azienda di Budrio specializzata in imballaggi per il confezionamento di prodotti ed ecodosi contenenti concimi e prodotti per l’agricoltura.

