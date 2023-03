L’azienda ha aperto a Zola Predosa: diventano così 29 i punti vendita fra Bologna e provincia

Sono stati il sindaco Davide Dall’Olmo e l’assessora alle attività produttive Norma Bai a tagliare il nastro del nuovo punto vendita del gruppo Tigotà a Zola Predosa, il terzo più grande della zona.

Lo store di via Roma è il 679esimo in Italia, il 121esimo in Emilia Romagna e il numero 29 in provincia di Bologna.

Crescita, sviluppo e occupazione la catena, specializzata nella vendita di prodotti di cosmesi cura della persona e della casa, negli ultimi anni ha aperto 12nuovi punti vendita in regione.

“Siamo molto legati a questo territorio e quella di Zola Predosa è solo un altro tassello del nostro piano di sviluppo in provincia di Bologna – afferma Tiziano Gottardo, Presidente di Tigotà – ringrazio le istituzioni e tutti i cittadini per l’accoglienza e la vicinanza. Aprire un punto vendita è sempre un momento di particolare gioia e abbiamo investito ogni mezzo a nostra disposizione per un’apertura che trasmette positività”.

A Zola Predosa lavorano nove persone, quattro le donne neoassunte, con un’età media di 28 anni.

Tigotà in totale conta più di 5mila collaboratori con una percentuale di quote rosa che supera l’85%. Le donne sono infatti 4552 di ben 58 diverse nazionalità.

“Continuiamo a crescere e lo facciamo grazie al supporto di tutti i nostri collaboratori e collaboratrici” afferma Gottardo.

Sul sito dell’azienda si possono trovare tutte le posizioni lavorative aperte in Emilia Romagna, attualmente si cercano 29 figure tra consulenti beauty, addetti alla vendita e al rifornimento scaffali.

In un’ottica di sviluppo la società è poi alla continua la ricerca di immobili da prendere in affitto per possibili nuove aperture sul territorio, si possono proporre i locali inviando una email a proposte.immobili@gottardospa.it.