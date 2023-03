Venti i nuovi assunti nel punto vendita imolese della catena internazionale di discount non-food

Action, il discount non-food più in rapida crescita d’Europa, continua il suo piano di sviluppo in Italia ed entra in Emilia Romagna aprendo il suo primo punto vendita a Imola, in via Marisa Bellisario 4. Dal suo debutto in Italia nel 2021 con le prime due aperture a Vanzaghello nell’Alto Milanese e a Torino, Action ha continuato la sua crescita nel Paese e dopo i primi 29 punti vendita tra Lombardia, Piemonte e Veneto per un totale di oltre 600 dipendenti, sbarca in Emilia Romagna con il trentesimo store gestito da uno staff di 20 nuovi assunti.

Con il punto vendita di Imola Action investe nella regione, rafforzando e consolidando ulteriormente il suo progetto di crescita sul mercato italiano. L’Emilia Romanga è infatti la prima tappa del piano di espasione 2023 dell’insegna, che quest’anno punta a coprire ulteriormente il Nord Italia e a crescere verso le regioni centrali con l’obiettivo di raddoppiare le proprie dimensioni. Proprio a supporto dei piani di sviluppo del network lungo lo Stivale, Action ha annunciato la sua campagna assunzioni di oltre 700 nuovi dipendenti.

Fondata 30 anni fa a Enkhuizen, nei Paesi Bassi, oggi Action in Europa dà lavoro a oltre 65.000 persone di più di 124 nazionalità diverse, in 11 paesi europei. La Slovacchia è l’ultimo paese in ordine di tempo dove il brand ha aperto il suo primo negozio lo scorso 2 marzo. Action offre un assortimento di circa 6.000 prodotti in continuo cambiamento a oltre 12 milioni di clienti in più di 2.260 negozi in Europa e altri otto milioni di utenti sul sito action.com ogni settimana.

“Siamo entusiasti del nostro debutto in Emilia Romagna. Con l’apertura di Imola sempre più clienti italiani potranno vivere in prima persona la shopping experience targata Action. Il loro entusiasmo dimostra il successo della nostra formula unica: una gamma di prodotti ampia e sempre nuova, di qualità e a prezzi contenuti” ha commentato Philippe Levisse, Direttore Generale di Action Italia, che ha aggiunto: “L’offerta al cliente è al centro di tutto ciò che Action fa. Come discount non alimentare dobbiamo attenerci alla nostra formula e non dimenticare mai di mettere il cliente al primo posto, assicurandoci che continui a tornare”.

‘Sorpresa‘ e ‘prezzi bassi‘ distinguono Action da molti altri discount non-food presenti sul mercato: due terzi dell’assortimento cambia costantemente con oltre 150 nuovi prodotti introdotti ogni settimana. Delle 6.000 referenze disponibili, il 30% è in vendita a meno di 1 euro e il 30% a meno di 2 euro. L’ampio assortimento, che conta sia brand conosciuti che prodotti a marchio, comprende 14 categorie merceologiche: articoli per la casa e lo sport, biancheria, cancelleria, decorazione, abbigliamento, giocattoli, prodotti per la pulizia della casa e la cura della persona, giardinaggio e il fai da te, multimedia, snack e articoli per gli animali domestici.

Con una superficie di 966 metri quadrati, il punto vendita di Imola è gestito da un team di circa 20 nuovi dipendenti tra addetti al negozio, direttore e assistente ed aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 08:45 alle 20:30 e la domenica dalle 09:00 alle 20:00.

La politica di assunzioni di Action mira a includere personale da ambienti diversi a condizioni di lavoro flessibili. Grazie all’impostazione del negozio, ai piani di crescita e alla cultura dell’azienda, Action non solo crea nuovi posti di lavoro per le comunità locali, ma offre anche opportunità di crescita ai dipendenti.

“Ad aggiungere valore al nostro brand sono i nostri dipendenti. Siamo un discount ma non facciamo mai sconti sulle persone. Ci assicuriamo che si sentano bene a lavorare con quello che chiamiamo ‘il pacchetto completo Action’: dalla retribuzione alle opportunità di crescita, dalla possibilità di intervenire sull’orario di lavoro fino a creare un buon equilibrio tra vita professionale e personale”, ha spiegato Levisse.